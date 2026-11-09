"Des millions de leaders" : visages de la victoire étudiante en Serbie

Portraits de représentants du mouvement étudiant serbes pris en novembre 2026 à Novi Sad et Belgrade ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

La victoire historique, fin octobre, du mouvement étudiant sans chef en Serbie, qui a mis fin à 14 ans de pouvoir populiste de droite, a couronné des années de manifestations anticorruption menées par des personnes fuyant la lumière des projecteurs.

Les résultats définitifs ont attribué 140 sièges sur 250 à la Liste étudiante au parlement, soit suffisamment pour gouverner seule.

La future majorité parlementaire est née des manifestations suscitées par l’effondrement d’un auvent en béton à la gare ferroviaire, récemment rénovée, de Novi Sad, en novembre 2024, qui a fait 16 morts. La catastrophe, largement imputée à la corruption, a provoqué certaines des plus grandes manifestations en Serbie depuis la chute du président Slobodan Milosevic en 2000.

Les demandes d’enquête transparente se sont transformées en un vaste mouvement anticorruption qui a fait descendre des centaines de milliers de personnes dans la rue. Voici les histoires de certains de ceux qui y ont pris part.

"Tous égaux"

Vukasin Djinovic, étudiant à la faculté des sciences de Novi Sad, le 1er novembre 2026 ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

"C’est grâce à l’unité, et au fait de ne pas mettre certains individus en avant, que nous avons réussi à tenir", a confié à l’AFP Vukasin Djinovic, étudiant à la faculté des sciences de Novi Sad. "Nous étions tous égaux".

C’était aussi une stratégie pour éviter d’être pris pour cible par les médias progouvernementaux qui, selon lui, "ont constamment tenté de trouver des leaders afin de démanteler l’organisation".

Le même principe a ensuite façonné la liste soutenue par les étudiants qui a remporté les élections. Les candidats ont été choisis par les étudiants lors d’assemblées, la plupart étant des universitaires et des professionnels avec peu ou pas d’expérience politique.

"Ils n’ont pas été choisis en fonction de leur appartenance ou de leur loyauté à un parti, mais uniquement sur la base de leur intégrité morale et professionnelle", a-t-il souligné.

"Rien pour nous faire chanter"

Aleksa Stankovic, étudiant en philosophie à Belgrade, le 5 novembre 2026 ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

Aleksa Stankovic, étudiant en philosophie à Belgrade, a passé deux ans à photographier le mouvement, assemblées et marches, ainsi que les méthodes employées par la police contre les manifestants.

"Ils nous ont traités de terroristes, insultés, ont essayé de nous faire chanter. Mais ils n’avaient rien pour nous faire chanter. Nous sommes jeunes, nous étudions, nous n’avons même pas encore de travail", a-t-il raconté. "Nous restons critiques et aurons bien à l'œil les personnes que nous avons élues".

"Dormir en paix"

Strahinja Stankovic, étudiant en sciences politiques à Belgrade, le 5 novembre 2026 ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

"Après deux ans, je peux enfin me sentir en paix. Je peux maintenant dormir tranquillement et ma mère et mon père peuvent eux aussi se reposer un peu", a déclaré Strahinja Stankovic, étudiant en sciences politiques à Belgrade.

Il a contribué à organiser la première marche étudiante vers Novi Sad – une campagne qui a vu les étudiants parcourir le pays à pied, sur des centaines de kilomètres pour atteindre des régions principalement informées par les médias progouvernementaux.

En juin 2025, il a été arrêté lors d’un blocage de route à Belgrade et a passé des heures menotté sur le béton.

"Ressentir de la dignité"

Nikola Marovic, professeur à la Faculté de technologie de Novi Sad le 1er novembre 2026 ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

Pour Nikola Marovic, professeur à la Faculté de technologie de Novi Sad, ces deux années à aider les étudiants l’ont laissé "presque complètement vidé émotionnellement", mais fier.

"Pour la première fois, je ressens vraiment de la dignité à avoir enseigné aux étudiants descendus dans la rue". "Nous n’avons pas besoin d’un leader dans ce pays. Nous avons besoin de millions de petits leaders – et c’est ce que nous avons obtenu avec ce mouvement".