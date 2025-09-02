Des milliers de réservistes israéliens prennent leur service avant une offensive sur Gaza

par Emily Rose, Maayan Lubell et Nidal al-Mughrabi

Des dizaines de milliers de réservistes de l'armée israélienne ont commencé à prendre leur service mardi avant une nouvelle offensive prévue dans la ville de Gaza, que le Premier ministre Benjamin Netanyahu veut accélérer malgré des avertissements de hauts gradés.

La radio de l'armée israélienne a déclaré que quelque 40.000 réservistes entreraient en fonctions mardi en vue de cette offensive, tandis que Tsahal a indiqué qu'elle se préparait à leur arrivée sur le plan logistique.

Le cabinet de sécurité israélien, présidé par Benjamin Netanyahu, a approuvé au mois d'août un plan visant à étendre la campagne militaire de l'Etat hébreu afin de prendre la ville de Gaza, où les forces israéliennes ont mené une guerre urbaine féroce contre le Hamas au début de la guerre. Israël contrôle actuellement environ 75% de la bande de Gaza.

Lors d'une réunion du cabinet de sécurité organisée dimanche, des échanges houleux ont opposé Benjamin Netanyahu et ses ministres, qui souhaitent poursuivre l'offensive sur la ville de Gaza, au chef d'état-major de l'armée Eyal Zamir, qui a appelé les dirigeants politiques à parvenir à un accord de cessez-le-feu.

Selon quatre ministres et deux responsables militaires présents à cette réunion, Eyal Zamir a déclaré que la campagne mettrait en danger les otages et soumettrait l'armée, déjà débordée, à une pression supplémentaire.

Cette mise en garde fait suite à des échanges similaires entre Eyal Zamir et le cabinet de sécurité le mois dernier. Le 20 août, Benjamin Netanyahu a déclaré avoir donné l'instruction d'accélérer le calendrier de prise de la ville de Gaza, qu'il décrit comme le dernier bastion du Hamas.

Le 21 août, lors de discussions visant à approuver les plans de bataille, l'armée a cependant de nouveau alerté sur la mise en danger des otages et déclaré qu'elle ne pourrait pas engager la campagne avant au moins deux mois, selon une source dans l'entourage de Benjamin Netanyahu et un responsable du secteur de la défense.

DES RÉSERVISTES CRITIQUENT LE GOUVERNEMENT

L'armée a principalement invoqué la nécessité de disposer de plus de temps pour concrétiser des efforts menés dans le domaine humanitaire.

Mais, selon plusieurs sondages, une part importante des réservistes critiquent les projets du cabinet de sécurité, certains allant jusqu'à accuser publiquement le gouvernement de ne pas avoir de stratégie cohérente pour Gaza, ni de plan pour l'après-guerre ou de critères clairs permettant d'établir le succès de la campagne militaire.

"Je n'ai pas l'impression de faire quoi que ce soit qui mette vraiment la pression pour que le Hamas libère les otages", a déclaré à Reuters un réserviste de combat qui sert à Gaza, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Au moins 25 personnes ont été tuées lors de frappes israéliennes dans la bande de Gaza, dont au moins 16 dans la ville de Gaza, et des dizaines d'autres ont été blessées, selon le bilan du jour fourni par les autorités sanitaires locales.

De même source, cinq personnes ont été tuées alors qu'elles attendaient dans une file d'attente de nourriture dans le sud, neuf dans une frappe sur un appartement et sept autres lors de tirs de chars israéliens. Quatre personnes ont également été tuées dans le nord de la bande de Gaza.

L'armée israélienne n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire, mais a déclaré que ses forces ciblaient les combattants à la périphérie de la ville de Gaza, détruisant des tunnels ainsi que des infrastructures et saisissant des armes.

Treize autres Palestiniens, dont trois enfants, sont morts de malnutrition et de faim à Gaza au cours des dernières 24 heures, a par ailleurs déclaré mardi le ministère de la Santé de l'enclave.

20 OTAGES PRÉSUMÉS VIVANTS

Le bilan cumulé établi par les autorités locales fait état d'au moins 361 personnes mortes pour ces raisons, dont 130 enfants, en grande majorité au cours des dernières semaines.

Israël conteste les chiffres du ministère dirigé par le Hamas, arguant que les décès sont dus à d'autres causes médicales.

La guerre à Gaza a commencé le 7 octobre 2023, lorsque des hommes armés dirigés par le Hamas ont attaqué des communautés du sud d'Israël près de la frontière, tuant quelque 1.200 personnes, principalement des civils, et faisant 251 otages, selon les chiffres israéliens.

Plus de 62.000 Palestiniens ont été tués dans la guerre aérienne et terrestre d'Israël à Gaza depuis lors, selon les responsables de la Santé de Gaza, qui ne précisent pas combien étaient des combattants, mais déclarent que la plupart étaient des femmes et des enfants.

Les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu, qui prévoyaient une pause dans les combats, ont abouti à une impasse au mois de juillet.

Les autorités israéliennes estiment que, sur les 48 otages restants, 20 sont encore en vie.

(Reportages Emily Rose et Maayan Lubell à Jérusalem et de Nidal al-Mughrabi au Caire, version française Benjamin Mallet, édité par Augustin Turpin)