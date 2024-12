Des milliers de personnes évacuées de Malibu ravagée par les flammes

Une écurie est détruite par un incendie qui se propage à Malibu, en Californie, le 10 décembre 2024 ( AFP / DAVID SWANSON )

Les alentours de Malibu, ville et plage des stars près de Los Angeles dans l'ouest des Etats-Unis, sont ravagés mardi par un incendie qui a conduit à l'évacuation de milliers de personnes.

Plus de 1.150 hectares et sept habitations dans cette zone prisée par les célébrités et milliardaires sont déjà partis en fumée, selon les autorités.

Le feu s'est déclaré lundi soir et, aidé par le vent et une végétation très sèche, ne cesse de progresser.

Toutes les écoles de Malibu, située au bord du Pacifique, ont été fermées mardi, les autorités appelant les "résidents et visiteurs à rester éloignés de la zone tant que le feu continue à poser une menace importante".

Plus de 1.500 pompiers luttent contre l'incendie, aidés par une flotte d'avions bombardiers d'eau, a fait savoir le chef des pompiers de Los Angeles, Anthony Marrone.

- "Complètement cernés" -

Selon les services du shérif du comté de Los Angeles, environ 20.000 personnes sont visées par des ordres d'évacuations ou des alertes leur demandant de se préparer à évacuer.

Il s'agit d'un événement "traumatique" pour la ville, a déclaré son maire Doug Stewart.

Environ 2.000 propriétés situées dans la partie est de Malibu ont reçu un ordre d'évacuation obligatoire. Il a été conseillé de partir aux personnes vivant dans 6.000 autres propriétés.

Un hélicoptère tente d'éteindre l'incendie Franklin à Malibu, en Californie, le 10 décembre 2024 ( AFP / DAVID SWANSON )

Lundi soir, "nous étions complètement cernés" par le feu, a raconté un résident à la chaîne de télévision locale KTLA.

"C'était vers 23H00. Nous avons entendu des gens crier, j'ai été dehors et le ciel était rouge vif. En 45 minutes, le feu atteignait le bas de la colline et une heure plus tard, nous étions encerclés par les flammes: d'un côté, les maisons brûlaient, de l'autre, la crête brûlait. Et tout autour de nous, la montagne. La situation a commencé à devenir effrayante", explique ce même habitant.

Parmi les évacués, l'ancienne gloire du cinéma Dick Van Dyke, 99 ans, célèbre notamment pour son rôle dans Mary Poppins (1964) et d'innombrables séries télévisées: "Arlene (son épouse, NDLR) et moi avons évacué nos animaux en toute sécurité, à l'exception d'un chat qui s'est échappé au moment où nous partions. Nous prions pour qu'il s'en sorte et pour que notre communauté survive à ces terribles incendies", a-t-il écrit sur Facebook.

L'incendie Franklin se propage à Malibu, en Californie, le 10 décembre 2024 ( AFP / DAVID SWANSON )

L'université Pepperdine a annoncé sur X avoir suspendu tous ses cours et examens mardi. Des vidéos diffusées montrent des volutes de fumée et des flammes devant une bibliothèque où se sont réfugiés des étudiants portant des masques de protection.

Une grande partie du sud de l'Etat est placée en alerte rouge par le service météorologique américain (NWS), les rafales de vent et le faible taux d'humidité augmentant les risques d'incendies.

Après deux hivers pluvieux qui lui ont offert un relatif répit, la Californie connaît cette année une saison des feux très active. Cet été, le "Golden State" a souffert de plusieurs vagues de chaleur, marques du réchauffement climatique. En juillet-août, l'Etat avait subi le quatrième incendie le plus vaste de son histoire.