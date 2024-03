Des milliers de personnes aux obsèques de l'opposant russe Navalny

Le cercueil de Alexei Navalny arrive dans une église du district de Marino (sud-est de Moscou) pour la cérémonie funéraire le 1er mars 2024. ( AFP / Alexander NEMENOV )

Des milliers de personnes ont assisté vendredi à Moscou, malgré le risque d'être arrêtées, aux obsèques d'Alexeï Navalny, le principal détracteur de Vladimir Poutine mort le 16 février dans des circonstances troubles en prison.

Dans la journée, les forces de l'ordre ont procédé à "au moins 67 interpellations dans seize villes", dont six dans la capitale russe, au cours de rassemblements en hommage à l'ancien militant anticorruption, selon l'ONG spécialisée OVD-Info.

Présents en nombre avec des fleurs, pour certains en pleurs, les soutiens d'Alexeï Navalny ont scandé "Non à la guerre !", "Nous ne t'oublierons pas !" ou encore "Nous ne pardonnerons pas !".

Après une courte cérémonie dans une église où sa dépouille a été exposée dans un cercueil ouvert conformément au rite orthodoxe, en présence notamment de ses parents mais en l'absence de sa femme Ioulia, l'opposant à été mis en terre au cimetière de Borissovo , ont constaté des journalistes de l'AFP.

Au moment de l'enterrement a retenti la bande son du film "Terminator 2", qui, selon Alexeï Navalny, était le "meilleur film jamais réalisé", a expliqué sa porte-parole Kira Iarmych.

De nombreuses personnes ont ensuite défilé devant sa tombe.

Plus tôt, dans l'église, son corps avait été montré pour la première fois au public, couvert de dizaines de fleurs rouges et blanches, tandis que l'assistance tenait des cierges, a vu l'AFP.

Ceux ayant réussi à entrer dans le petit édifice ont pu apercevoir son visage blême et aux traits déformés.

A l'extérieur, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées, formant une très longue file, tandis que la police antiémeute avait parsemé la zone de barrières.

Obsèques d'Alexeï Navalny ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

"C'est douloureux, des gens comme lui ne devraient pas mourir, des gens honnêtes, avec des principes, prêts à se sacrifier", a dit Anna Stepanova.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait quant à lui averti de potentielles sanctions en cas de participation à toute manifestation "non autorisée" à l'occasion de ces funérailles.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a salué les "Russes courageux" qui ont osé se rendre à l'enterrement "et ont ainsi pris un grand risque - pour la liberté".

- "Mon modèle" -

Arrivée du convoi funéraire de Alexei Navalny vers une église dans le district de Marino (sud-est de Moscou), le 1er mars 2024. ( AFP / Alexander NEMENOV )

Dans un message d'adieu posté sur les réseaux sociaux, Ioulia Navalnaïa a remercié, de l'étranger, son mari pour "ces 26 années de bonheur absolu".

"Je ne sais pas comment je vais vivre sans toi mais je vais faire de mon mieux pour que là-haut tu sois heureux et fier de moi", a-t-elle ajouté.

"Papa, tu as toujours été et tu resteras pour toujours mon modèle", a à son tour insisté sa fille Dacha, sur Instagram, évoquant la "gentillesse", l'"optimisme" et le "sens de l'humour" de son père, "mon héros".

Le frère de l'opposant, Oleg Navalny, a pour sa part diffusé des photos montrant les deux hommes ensemble, accompagnées de la légende : "Dors tranquille, mon frère, et ne t'inquiète de rien".

Alexeï Navalny est mort à l'âge de 47 ans dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique et ses collaborateurs, Ioulia Navalnaïa ainsi que les Occidentaux ont accusé Vladimir Poutine d'avoir été responsable de son décès, ce que le Kremlin nie.

Arrivée des premiers participants pour la cérémonie d'adieu dans une église du district de Marino (sud-est de Moscou) pour Alexei Navalny, le 1er mars 2024 ( AFP / Alexander NEMENOV )

Après avoir tardé à remettre sa dépouille à ses proches, les autorités russes s'y sont finalement résolues le week-end dernier, permettant des funérailles.

L'ambassadrice américaine et ses homologues français et allemand se sont rendus sur les lieux des obsèques, de même que trois figures de l'opposition encore en liberté : Evguéni Roïzman, Boris Nadejdine et Ekaterina Dountsova.

Selon Maxime, un informaticien de 43 ans ayant requis l'anonymat, Alexeï Navalny a "montré la liberté".

Denis, un bénévole de 26 ans dans une association caritative, a de son côté souligné s'être grâce à lui "intéressé à la politique", dans une Russie où la désaffection des jeunes pour ces questions est très élevée, sur fond de répression grandissante de toute opposition.

- Des centaines de personnes à Berlin -

Ioulia Navalnaïa, veuve de l'opposant Alexeï Navalny, s'exprime devant le Parlement européen, le 28 février 2024 à Strasbourg (Bas-Rhin) ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Après la remise du corps d'Alexeï Navalny à sa mère, son équipe avait appelé les Moscovites à faire leurs adieux sur place à l'opposant et ses soutiens dans les autres villes à aller se recueillir devant des mémoriaux.

Des actions publiques gênantes pour le pouvoir, deux semaines avant l'élection présidentielle (15-17 mars) qui devrait prolonger le règne de Vladimir Poutine.

Des rassemblements pour honorer la mémoire de l'opposant ont également eu lieu à l'étranger.

A Berlin, quelques centaines de personnes, beaucoup en pleurs, se sont ainsi retrouvées en silence devant l’ambassade de Russie pour y déposer fleurs, bougies et photos d'Alexeï Navalny.

A Belgrade, une foule d'une taille équivalente, essentiellement constituée de Russes ayant émigré en Serbie après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, s'est aussi formée à proximité de la représentation diplomatique russe.

L'opposant russe Alexeï Navalny s'adresse à ses soutiens lors d'un rassemblement anti-Poutine non autorisé, le 5 mai 2018 à Moscou ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Avant son empoisonnement en 2020, auquel il avait de justesse survécu et pour lequel il mettait en cause Vladimir Poutine, puis son arrestation et sa condamnation à 19 ans de prison pour "extrémisme", Alexeï Navalny parvenait à mobiliser massivement, en particulier à Moscou.

Son mouvement, qui s'appuyait sur des enquêtes dénonçant la corruption des élites russes, a été méthodiquement démantelé ces dernières années et nombre de ses collaborateurs se sont retrouvés derrière les barreaux ou en exil.

Ioulia Navalnaïa s'est malgré tout engagée à poursuivre le combat de son mari et Léonid Volkov, un allié de l'opposant, a promis que son équipe "n'abandonnerait pas" car "le bien l'emporte toujours sur le mal".