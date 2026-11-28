Des milliers de personnes affectées par des inondations dans le nord du Pérou

Cette vue aérienne montre les rues inondées du quartier de Santa Margarita, dans le district de Veintiseis de Octubre, à Piura, au Pérou, après de fortes pluies, le 27 novembre 2026 ( AFP / Ralph Zapata )

Des milliers de personnes ont été touchées vendredi par des inondations à Piura, dans le nord du Pérou, ont annoncé les autorités, qui attribuent ces intempéries au phénomène climatique El Niño.

Après douze heures de fortes pluies depuis jeudi, des véhicules apparaissaient submergés dans les rues de la ville, où les habitants avançaient avec de l'eau jusqu'à la taille, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Environ "2.000 familles" ont été "affectées par toutes ces pluies" selon un bilan préliminaire, a indiqué Luis Vásquez, chef de l'Institut national de protection civile (Indeci), à la radio RPP.

L'organisme a envoyé par voie aérienne cinq tonnes d'aide humanitaire, selon un communiqué.

Un réfrigérateur flottait vendredi dans la maison inondée de Pierre Garavito, un habitant du quartier Santa Margarita. "Ce n'est que la première forte pluie du phénomène El Niño et regardez comment il nous traite. J'ai tout perdu, tout", a-t-il déclaré.

Le général Carlos Rabanal, chef du Commandement opérationnel Nord des Forces armées, a indiqué à la chaîne TV Perú qu'environ 250 soldats avaient été déployés sur place et que des abris avaient été ouverts pour accueillir les sinistrés.

La présidente Keiko Fujimori a annoncé qu'elle se rendrait dans les zones touchées. En raison des inondations, elle a reporté un voyage en Colombie prévu pour la semaine prochaine.

Le Pérou a déclaré l'état d'urgence au début du mois dans 1.380 districts sur les plus de 1.800 que compte le pays.

Plus de 9,3 millions de personnes sont exposées à un risque élevé d'inondations et de glissements de terrain liés à El Niño, selon le Centre national d'estimation, de prévention et de réduction des risques de catastrophes (Cenepred)

Selon les prévisions de l'Enfen, la commission gouvernementale chargée du suivi d'El Niño, l'épisode devrait être d'une ampleur extraordinaire jusqu'en février, avant de s'atténuer progressivement.