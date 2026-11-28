Des milliers de personnes affectées par des inondations au Pérou et en Equateur

Des maîtres-nageurs de la police nationale péruvienne portent assistance aux habitants en traversant une rue inondée à Piura, au Pérou, le 27 novembre 2026 ( AFP / Ralph Zapata )

Des milliers de personnes ont été touchées vendredi par des inondations dans le nord du Pérou, mais aussi en Equateur, ont annoncé les autorités, qui attribuent ces intempéries au phénomène climatique El Niño.

Après douze heures de fortes pluies depuis jeudi, des véhicules apparaissaient submergés dans les rues de la ville de Piura au Pérou, où les habitants avançaient avec de l'eau jusqu'à la taille, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Environ "2.000 familles" ont été "affectées par toutes ces pluies" selon un bilan préliminaire, a indiqué Luis Vásquez, chef de l'Institut national de protection civile (Indeci), à la radio RPP.

L'organisme a envoyé par voie aérienne cinq tonnes d'aide humanitaire, selon un communiqué.

Cette vue aérienne montre les rues inondées du quartier de Santa Margarita, dans le district de Veintiseis de Octubre, à Piura, au Pérou, après de fortes pluies, le 27 novembre 2026 ( AFP / Ralph Zapata )

Un réfrigérateur flottait vendredi dans la maison inondée de Pierre Garavito, un habitant du quartier Santa Margarita. "Ce n'est que la première forte pluie du phénomène El Niño et regardez comment il nous traite. J'ai tout perdu, tout", a-t-il déclaré.

Cesar Pacherre, retraité, se plaint des autorités: "Tout ce qui les intéresse, c’est leur confort personnel, alors que ce qu’elles auraient dû faire, c’est empêcher que cela ne se produise dès le départ", a-t-il protesté.

Yeran Cespedes Morales, une infirmière de 36 ans, a elle dit son inquiétude pour les personnes âgées et les enfants. "Il y a des gens qui ne peuvent pas quitter leurs habitations", a-t-elle expliqué, un sac poubelle à la main contenant ses affaires.

Un homme évacue des meubles de son domicile en empruntant une rue inondée du quartier d'Ignacio Merino, à Piura, au Pérou, le 27 novembre 2026 ( AFP / Ralph Zapata )

Le général Carlos Rabanal, chef du Commandement opérationnel Nord des Forces armées, a indiqué à la chaîne TV Perú qu'environ 250 soldats avaient été déployés sur place et que des abris avaient été ouverts pour accueillir les sinistrés.

La présidente Keiko Fujimori a annoncé qu'elle se rendrait dans les zones touchées. En raison des inondations, elle a reporté un voyage en Colombie prévu pour la semaine prochaine.

Le Pérou a déclaré l'état d'urgence au début du mois dans 1.380 districts sur les plus de 1.800 que compte le pays.

L'Equateur est aussi touché par ces inondations.

Des véhicules inondés à Piura, au Pérou, le 27 novembre 2026 ( AFP / Ralph Zapata )

Le Secrétariat national à la gestion des risques de l’Équateur a fait état vendredi de 34 morts et de 47.000 personnes touchées par ces fortes pluies.

Dans la ville occidentale de Manta, l’AFP a vu des habitants avancer dans une eau arrivant à la poitrine et flotter sur des matelas après le débordement de deux rivières.

"Nous baignons dans la boue depuis quatre jours", a déclaré à l’AFP Fernanda Navarrete, 41 ans. "Et pour couronner le tout, les égouts ont explosé, l’odeur est épouvantable", a-t-elle ajouté, précisant qu’elle avait perdu meubles, vêtements et des appareils électroménagers.

Des habitants circulent en bateau dans une rue inondée à Piura, au Pérou, le 27 novembre 2026 ( AFP / Ralph Zapata )

Plus de 9,3 millions de personnes sont exposées à un risque élevé d'inondations et de glissements de terrain liés à El Niño, selon le Centre national d'estimation, de prévention et de réduction des risques de catastrophes (Cenepred)

Selon les prévisions de l'Enfen, la commission gouvernementale chargée du suivi d'El Niño, l'épisode devrait être d'une ampleur extraordinaire jusqu'en février, avant de s'atténuer progressivement.