Des milliers d'écoles italiennes visées par des alertes à la bombe

Des policiers devant le lycée Virgile à Rome après l’évacuation des élèves en raison d’une alerte à la bombe, le 11 novembre 2026 en Italie ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Des milliers d'écoles italiennes ont reçu mercredi par mail de fausses alertes à la bombe, ayant conduit à l'évacuation de certaines d'entre elles, sans qu'aucun "danger concret" n'ait été identifié, selon la Première ministre italienne.

Des menaces similaires, également considérées comme de fausses alertes, ont été signalées dans des écoles au Royaume-Uni et en Irlande, entraînant, selon la presse, l'évacuation de plusieurs établissements en Écosse.

Environ 6.300 établissements publics ont reçu des menaces, sur les 7.476 que compte le pays, selon le ministre italien de l'Éducation Giuseppe Valditara, cité par les médias.

La Première ministre Giorgia Meloni a convoqué ce mercredi une réunion gouvernementale avec les responsables de la sécurité et des services de renseignement afin de discuter de ces menaces.

Au lycée Virgile de Rome, "l'alerte est arrivée vers 10H50–10H55" et la principale a rassemblé tous les élèves dans la cour, a témoigné auprès de l'AFP Elena Sicugnano, 19 ans.

Un véhicule de police devant une école à Milan, après l’évacuation des élèves en raison d’une alerte à la bombe, le 11 novembre 2026 en Italie ( AFP / Stefano Rellandini )

Dans le centre de Milan, l'alarme a sonné vers 12H20 dans les lycées Brera et Cattaneo, qui partagent un bâtiment. Des centaines d'élèves sont sortis dans le parc en face, tandis que la police arrivait sur les lieux.

Ils ont attendu une heure sous une pluie fine avant d'être autorisés à aller chercher leurs affaires et à rentrer chez eux, certains criant de joie à la perspective de cette journée scolaire écourtée.

"Un professeur nous avait dit que, d'après ce qu'il savait, ce n'était pas un exercice, donc nous avons un peu paniqué", a témoigné Angelica, 16 ans, scolarisée au lycée Brera.

Courriel menaçant

Selon les médias italiens, la menace de bombe figurait dans un courriel prétendument signé d'un "Mikhaïl Andropov, chef du Vilayat (district, ndlr) de Misoginistan".

"Nous sommes venus vous anéantir. Nous allons commettre un génocide contre le peuple italien", poursuivait le courriel.

SDes élèves rassemblés près du forum de Trajan après avoir évacué leur école lors d'une alerte à la bombe, le 11 novembre 2026 à Rome ( AFP / Marie-Laure MESSANA )

"Je viens de déposer dans votre bâtiment, dans un sac en plastique, un puissant explosif à détonation à distance", ajoutait le message, dont l'expéditeur affirmait également avoir placé une bombe dans la voiture de la Première ministre.

Ces nouvelles menaces visant des établissements scolaires interviennent après une vague de fausses alertes à la bombe survenues ces dernières semaines, notamment sur des vols au départ et à destination de l'Italie, ainsi qu'après une série de cyberattaques contre les systèmes de réfrigération de supermarchés en Italie et dans d'autres pays européens.

Le mois dernier déjà, des centaines d'écoles en Irlande du Nord, en Écosse, en Hongrie et en Serbie avaient été visées par de fausses alertes.

"Le gouvernement suit avec la plus grande attention les nombreuses alertes concernant des menaces dans les établissements scolaires", a déclaré la Première ministre italienne sur Facebook.

Des policiers devant le lycée Virgile à Rome après l’évacuation des élèves en raison d’une alerte à la bombe, le 11 novembre 2026 en Italie ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

"À l'heure actuelle, les vérifications effectuées ne font apparaître aucun élément permettant de conclure à l'existence d'un danger concret. Ces signalements semblent plutôt relever d'une stratégie visant à semer la panique et l'inquiétude, sur laquelle toutes les enquêtes nécessaires sont en cours", a ajouté Giorgia Meloni.

Selon Antonello Giannelli, le président de l'association des chefs d'établissement ANP, ces menaces sont "manifestement fausses".

Mais "cet épisode montre à quel point l'irresponsabilité, lorsqu'elle s'accompagne de l'extraordinaire puissance communicative des outils dont nous disposons aujourd'hui, peut causer des dommages et des perturbations à grande échelle", a-t-il ajouté dans un communiqué.

"La sécurité des écoles est une priorité absolue. Nous espérons que l'origine de ces menaces sera rapidement élucidée et que les responsables seront identifiés", a-t-il conclu.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré samedi qu'il était lui aussi la cible de "cybercriminels" qui diffusaient ses données personnelles en ligne, en raison du soutien de l'Italie à l'Ukraine.

Ces attaques suscitent une inquiétude croissante en Europe quant à la possibilité d'une escalade de la guerre hybride.