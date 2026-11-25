Des milliards d'euros de fraude et d'abus : la Cour des comptes épingle les dérives de l'aide publique à l'apprentissage

Emmanuel Macron a relancé l'apprentissage à grande échelle ces dernières années, à grands coups d'aide publique.

( AFP / THOMAS SAMSON )

Contrats fictifs, usurpation d'identité, surfacturation... Les fraudes et les abus dans les aides publiques à l'apprentissage aurait généré la perte de 3 milliards d'euros d'argent public ces dernières années, estime la Cour des comptes, relevant "de facto une faille systémique dans le contrôle de la gestion de ces aides".

"Les risques évidents d'abus et de fraude intentionnelle représenteraient ensemble entre 10 % et 20 % du montant global des dépenses ", avance la Cour dans ce rapport présenté mercredi 25 novembre sur "les abus et les fraudes aux aides à l'apprentissage".

"Extrapolés à l'ensemble des dépenses publiques d'aide à l'apprentissage (16 milliards d'euros en 2024) , ces montants atteindraient 1,5 milliard d'euros pour les fraudes et jusqu'à 3 milliards d'euros en incluant les abus", chiffre-t-elle.

Les principaux cas de fraudes mentionnés portent sur des contrats fictifs, avec un apprenti ou une entreprise qui n'existe pas, de l'usurpation d'identité, des formations financées mais non réalisées, une surfacturation des coûts d'apprentissage ou le maintien d'aides après des ruptures de contrats.

Doublement du nombre de contrats

Les aides à l'apprentissage, passées au crible de la Cour des comptes concernent à la fois la prise en charge des coûts de la formation par les opérateurs de compétences (Opco), associations finançant la formation professionnelle, et les aides financières aux entreprises pour l'embauche d'apprentis .

Relancé à grande échelle par Emmanuel Macron, l'apprentissage, principale forme d'alternance réservée aux moins de 29 ans, s'est envolé ces dernières années, s'étendant à tous les secteurs et à des formations jusqu'à Bac+5. Le nombre total de contrats a doublé et dépasse le million depuis 2023. Une relance intervenue à grands coups d'aides publiques, qui ont commencé à être rabotées en 2025. Pour 2027, le gouvernement a prévu un maintien des aides sur fond de chômage des jeunes élevé.

Ce "changement d'échelle" dans la politique de l'apprentissage, "ne s'est pas accompagné d'une montée en puissance des contrôles et de la lutte contre les abus et les fraudes" , considère la Cour des comptes, ajoutant toutefois que cette lutte "n'est devenue que récemment un enjeu explicite de politique publique".