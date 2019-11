Des messages Twitter privés d'un des architectes du Brexit piratés et mis en ligne

Le compte Twitter d'Arron Banks, qui a largement financé la campagne en faveur du Brexit en 2016, a été piraté, et ses messages privés mis en ligne.

Le compte Twitter d'Aaron Banks, un millionnaire britannique et l'un des hommes-clefs du Brexit, a été piraté. Le compte du chef d'entreprise a affiché pendant plusieurs heures, mardi 19 novembre, un lien pour télécharger un dossier de documents, présenté comme contenant ses messages privés sur Twitter (DM).

Aaron Banks, considéré comme le « grand argentier » du Brexit, a largement financé la campagne « Leave.eu », active en 2016 en faveur du Brexit, et dont il a participé à la création. Depuis, Arron Banks a été soupçonné de diverses infractions à la législation électorale britannique - et notamment en raison de plusieurs versements de contributions de soutien non déclarées. Une compagnie d'asurances qu'il possède a été condamnée en février à une amende de 120 000 livres (140 000 euros) pour avoir envoyé des courriels pro-Brexit à ses clients.

Dans un communiqué publié mardi en début d'après-midi, M. Banks a affirmé avoir signalé le piratage de son compte douze heures auparavant à Twitter. « Ils ont choisi de laisser des données personnelles dans le domaine public de manière délibérée », écrit-il dans un communiqué publié par le compte officiel « Leave.eu », qui ne nie pas l'authenticité des documents mis en ligne.

Twitter a ensuite temporairement supprimé, dans le courant de l'après-midi, le compte de M. Banks qui diffusait les liens de téléchargement. Dans un communiqué transmis à la BBC, le réseau social a indiqué que des mesures « étaient prises pour sécuriser le compte qui été compromis ». L'accès au compte Twitter de M. Banks a ensuite été rétabli, mais sans les messages indiquant comment télécharger les documents piratés.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr