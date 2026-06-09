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Des matchs amicaux pour les Bleus en pleine Coupe du monde
information fournie par So Foot 09/06/2026 à 16:19

Des matchs amicaux pour les Bleus en pleine Coupe du monde

Des matchs amicaux pour les Bleus en pleine Coupe du monde

Qui jouera ces matchs-là, Mbappé ou Dembélé ? Pour occuper les joueurs remplaçants de l’équipe de France pendant que les titulaires font joujou, le staff des Bleus va organiser des matchs amicaux contre des équipes locales. Une bonne façon de garder le rythme en attendant le troisième match de la phase de poules, si les titulaires ont fait le boulot avant.

Une habitude sous DD

Ce n’est pas la première fois que les finisseurs ont la possibilité de garder la forme lors d’une compétition internationale . Ainsi, les coéquipiers de Kingsley Coman avaient torpillé les jeunes de Paderborn (7-0) après une victoire en phase de poules de l’Euro 2024 contre l’Autriche (1-0). Le (déjà) remplaçant Bradley Barcola avait inscrit un triplé face aux jeunes Germaniques. Le même procédé avait été utilisé lors de la Coupe du monde 2018 puis du Mondial 2022.…

TC pour SOFOOT.com

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