Des manifestants pénètrent dans les locaux de BlackRock

PARIS (Reuters) - Plusieurs dizaines de militants écologistes ont manifesté lundi devant les locaux parisiens de BlackRock, certains réussissant à y pénétrer, selon le numéro un mondial de la gestion d'actifs, qui a dénoncé une "intrusion violente" et des "actes de vandalisme". Les militants, parmi lesquels des sympathisants des mouvements Fridays for Future et Extinction Rebellion, réclamaient la fin des investissements dans les énergies fossiles. Certains ont réussi à atteindre le quatrième étage du complexe de bureaux dans le centre de Paris où se trouvent les locaux de BlackRock et y ont laissé des inscriptions sur les murs. Plusieurs rues avoisinantes ont été bloquées pendant un moment par les forces de l'ordre. "Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'intrusion violente et les actes de vandalisme dans nos locaux ce matin", lit-on dans un communiqué de BlackRock. "Ces actes, tout comme les tentatives d'intimidation à l'encontre de nos collaborateurs depuis plusieurs semaines, sont inacceptables et intolérables", ajoute la société américaine de gestion d'actifs avant de rappeler son engagement en faveur de l'investissement durable. (Lucien Libert, avec Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

