Des lycéens apprennent l'anglais sous hypnose : «Mon accent s'est clairement amélioré»

« Je pensais que l'hypnose c'était juste des tours de magie dans des émissions de télé », raconte Maxence. Cet élève en lycée agricole privé de Saubrigues (Landes) n'y va pas par quatre chemins. L'hypnose pour apprendre l'anglais, il y croyait « vraiment moyen ». D'ailleurs, confie-t-il, « la première fois je me suis endormi direct. Ensuite je me suis aperçu que les mots d'anglais résonnaient de plus en plus facilement dans ma tête. Je suis bluffé ».Son établissement, qui compte 150 élèves, est le premier en France à expérimenter l'apprentissage des langues vivantes en milieu scolaire grâce à cette technique peu conventionnelle qui a désormais sa place dans les salles d'opération ou contribue à arrêter de fumer.«Les résultats sont vraiment prometteurs»Ce projet pilote a été conçu par trois psychothérapeutes de la région. Le principe est simple. L'élève se fixe un casque sur les oreilles puis lance le programme Hypnoledge sur son ordinateur posé sur son bureau. Il est prêt pour la mise en condition comme l'explique Laure Morlaes-Duprat, une des créatrices du programme.« Nous avons tous les trois enregistré nos voix pour guider l'élève vers un état hypnotique. Nous reprenons les techniques que nous connaissons pour les appliquer spécifiquement à l'apprentissage. Au bout d'une vingtaine de minutes, le cours de langue commence et l'élève est dans un état de relaxation maximal. Il va enregistrer des données sans s'en rendre compte grâce à son subconscient. »Le programme dure 45 minutes et le spectacle de toute une classe qui semble endormie ne semble pas étonner Christine Gayon, la directrice de l'établissement. « C'est vrai que si les parents arrivaient pendant la séance, ils pourraient voir leurs enfants les têtes enfouies dans leurs bras, dans un silence de cathédrale. Cela peut être déconcertant. Mais après trois mois d'expérimentation les résultats sont vraiment ...