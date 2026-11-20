Des juges d'instruction enquêtent sur Depardieu et Houellebecq, accusés de viol en réunion et d'agressions sexuelles

L'acteur Gerard Depardieu au tribunal à Paris le 26 mars 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Gérard Depardieu est de nouveau au cœur d'investigations, accusé de viol, en réunion cette fois, avec la complicité supposée de l'écrivain Michel Houellebecq. Les faits dénoncés par une comédienne, pour lesquels les deux hommes sont présumés innocents, remontent au tournage du film "Thalasso" en 2018.

Ces révélations de Mediapart, confirmées vendredi à l'AFP de sources proches du dossier, adviennent seulement quelques jours après des excuses de l'acteur adressées aux plaignantes d'un autre dossier, sur un autre tournage, celui des "Volets Verts" en 2021. Lui qui avait été jugé et fait appel, a finalement affirmé lundi "assumer" sa condamnation pour agressions sexuelles sur deux femmes.

Par ailleurs, Gérard Depardieu doit savoir dans une semaine s'il sera jugé pour viol sur la comédienne Charlotte Arnould. Un juge d'instruction a ordonné son renvoi devant une cour criminelle départementale, mais Depardieu, qui conteste les accusations, a fait appel et attend la décision de la chambre de l'instruction.

La nouvelle affaire est le fruit d'une plainte avec constitution de partie civile, déposée le 13 mai 2025, qui vise Gérard Depardieu, 77 ans, l'écrivain Michel Houellebecq, 70 ans, et le réalisateur Guillaume Nicloux, 60 ans, selon l'une des sources proches. Les investigations ont été confiées à la police judiciaire parisienne, a ajouté une autre source proche.

"Une information judiciaire sur plainte avec constitution de partie civile a été ouverte pour des faits de nature sexuelle et se poursuit", a confirmé vendredi soir à l'AFP le parquet.

Le site Mediapart a dévoilé des éléments de la plainte, confirmés à l'AFP de source proche du dossier.

De G. à D: le réalisateur Guillaume Nicloux, l'acteur Gerard Depardieu, et l'écrivain Michel Houellebecq ( AFP / JOEL SAGET )

Dans celle-ci, une comédienne et danseuse d'origine slave dénonce un viol en réunion et des agressions sexuelles le 11 décembre 2018, au Thalazur de Cabourg (Calvados), lors du tournage d'une scène du film "Thalasso", réalisé par Guillaume Nicloux.

Plus précisément, Gérard Depardieu est accusé de viol et d'agressions sexuelles en réunion, et l'écrivain Michel Houellebecq d'agressions sexuelles et de complicité de viol en réunion.

Le réalisateur, Guillaume Nicloux, est aussi mis en cause, dans la plainte, pour complicité de viol et d'agressions sexuelles en réunion et enregistrement d'images à caractère sexuel portant atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui.

"De force" et "par surprise"

Alexandra (prénom modifié) assure que Depardieu l'a pénétrée "de force" et par "surprise" avec ses doigts, pendant que Michel Houellebecq continuait de lui "bloqu(er) le corps". La comédienne, alors âgée de 32 ans, dit avoir "violemment repoussé" Depardieu avec sa jambe, à deux reprises, mais qu'il aurait insisté, en "enfonç(ant) de nouveau son doigt" et en "effectuant des va-et-vient".

L'écrivain Michel Houellebecq à Paris le 30 juin 2023 ( AFP / JOEL SAGET )

Elle accuse aussi Michel Houellebecq de lui avoir alors imposé un cunnilingus.

Sollicitée par l'AFP, l'une des avocates de la plaignante, Carine Durrieu Diebolt, n'a pas souhaité s'exprimer. Les avocats de Depardieu, Delphine Meillet et David-Olivier Kaminski, n'ont pas donné suite.

Multiprimé, du "Dernier métro" à "Cyrano de Bergerac", Gérard Depardieu a été pendant plusieurs décennies considéré comme un géant du cinéma français, connu dans le monde entier, avant d'être rattrapé par ses outrances verbales et des accusations de violences sexuelles.

L'acteur, qui a tourné dans plus de 200 films et séries télévisées, est la personnalité la plus célèbre rattrapée par le #MeToo français.

Michel Houellebecq est l'un des auteurs français les plus traduits à l'étranger. Provocateur cynique pour ses détracteurs, prophète des dérives des sociétés occidentales pour ses admirateurs, l'écrivain est surtout connu pour ses romans, dont "Les Particules élémentaires", "La carte et le territoire" (prix Goncourt 2010) et "Soumission".

Contacté par l'intermédiaire de sa maison d'édition, Michel Houellebecq n'a pas donné suite.

Guillaume Nicloux a tourné plusieurs fois avec Gérard Depardieu ou Michel Houellebecq. Face aux accusations, il a assuré à Mediapart n'avoir, au moment du tournage de "Thalasso", "constaté aucune contrainte", mais s'être "excusé" ensuite auprès de la comédienne, "affligé".