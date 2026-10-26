Des joueurs quittent le terrain après une accusation de racisme au Mondial U15

Des joueurs quittent le terrain après une accusation de racisme au Mondial U15

Ça commence de plus en plus tôt… La rencontre opposant l’Angleterre et l’Irlande lors de la Coupe du monde U15 a dû être interrompue. La raison ? Un joueur anglais s’est plaint d’insultes racistes reçues de la part d’un joueur irlandais , rapporte le Daily Mail.

La réaction exemplaire de l’entraîneur anglais

L’incident se serait déroulé peu avant la pause, autour de la 40 e minute de jeu. Le jeune Anglais aurait été traité de « singe » par un joueur irlandais suite à une poussette dans le dos. Le joueur serait alors allé se plaindre à Matt Thorpe, coach des Young Lions, avant qu’un membre du staff Irlandais ne crie « Non, ce n’est pas vrai ! » …

AP pour SOFOOT.com