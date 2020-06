Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des joueurs du Top 14 testés positifs au Covid-19 Reuters • 12/06/2020 à 15:26









par Matthieu Cointe (iDalgo) Plusieurs joueurs du Top 14 ont été contrôlés positifs au Covid-19. Ce jeudi Bernard Dusfour, président de la commission médicale de la Ligue, l'a annoncé sans préciser le nombre de personnes touchées par le virus. Depuis fin mai, la majorité des clubs professionnels de rugby avait entamé un protocole sanitaire établi par la même commission médicale de la LNR, en vu d'un retour progressif de la compétition. Les joueurs en sont encore à l'étape de la réathlétisation et n'ont pas encore débuté les entraînements collectifs. Cette nouvelle pourrait perturber le calendrier prévu par les instances du rugby, alors que les clubs pensait reprendre le championnat début septembre. Pour rappel, la saison 2019-2020 de Top 14 avait été définitivement arrêtée à cause de la pandémie et aucune équipe ne sera sacrée championne cette année.

