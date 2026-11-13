Des Iraniennes osent une plus grande liberté vestimentaire, malgré les restrictions

Des femmes marchent dans une rue de Téhéran, le 25 avril 2026 ( AFP / - )

Dans sa boutique du centre de Téhéran, Pariya Senyari vend des jupes et des hauts courts, désormais portés en public par de nombreuses Iraniennes, mais elle continue d'exposer de longs manteaux en vitrine pour éviter des ennuis avec les autorités.

Aujourd'hui, les femmes "préfèrent largement les styles modernes, comme les hauts courts avec des pantalons ou des jupes, ou encore les manteaux courts", explique à l'AFP cette commerçante de 47 ans.

Longtemps, sa clientèle lui a surtout acheté des vêtements répondant au strict code vestimentaire instauré après la Révolution islamique de 1979, qui exige des femmes qu'elles sortent tête voilée et le corps couvert de vêtements longs et amples.

Pariya Senyari adapte désormais sa collection pour attirer une clientèle plus jeune, qui revendique de plus en plus une liberté vestimentaire dans l'espace public, en dépit des restrictions.

"On ne peut plus obliger cette nouvelle génération à porter le voile : elle veut être libre", affirme-t-elle.

Dans sa boutique toutefois, elle ne propose ni les jeans déchirés ni les jupes très courtes de plus en plus visibles sur des femmes dans de nombreux quartiers de Téhéran, tout comme les chemises sans manches.

"Pas de vagues"

Cette évolution a débuté en 2022 avec le mouvement de protestation lancé après la mort en détention de la jeune Kurde Mahsa Amini, arrêtée par la police des moeurs pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire.

Et la tendance s'est accélérée dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée fin février par des frappes israélo-américaines contre Téhéran.

Niyusha, une bijoutière de 57 ans qui témoigne sous pseudonyme, estime que les autorités ferment davantage les yeux sur les infractions au code vestimentaire pour éviter de nouvelles manifestations massives.

"Pour l'instant, les autorités ont accordé un peu plus de liberté aux gens, pour qu'ils ne fassent pas de vagues, restent à leur place et se disent que tout va bien", assure Niyusha.

Une Iranienne fait du shopping avec son chien à Téhéran le 25 avril 2026 ( AFP / - )

Mais elle-même, qui sort généralement tête nue, reste prudente. "En ce moment, par exemple, je n'en porte pas parce que je vois d'autres femmes sans voile", raconte-t-elle à l'AFP, alors qu'elle se promène dans le centre de la capitale.

Mais elle le remet quand elle voit que tout le monde autour d'elle le porte. "On ne sait jamais : on peut vous arrêter soudainement et vous harceler pour un détail insignifiant."

"Comportements anormaux"

Si le pouvoir a lâché un peu de lest sur le port du voile, les milieux conservateurs s'opposent fermement à toute évolution du code vestimentaire et à ce que les femmes montrent en public épaules, jambes ou nombril, ce qui équivaut selon eux à de la "nudité".

Et mardi, les autorités ont annoncé l'arrestation de plusieurs personnes dans le centre de Téhéran pour "promotion de l'abandon du voile et de la nudité en public", en écho aux appels du pouvoir judiciaire à agir contre les "comportements anormaux" dans les rues.

La semaine dernière, le quotidien ultraconservateur Kayhan a vu dans l'abandon du voile "une arme destructrice" utilisée par les ennemis de l'Iran pendant la guerre au Moyen-Orient.

Des passantes dans une rue de Téhéran, le 25 avril 2026 ( AFP / - )

Alireza, un commerçant de 42 ans, a élargi le traditionnel stock de sa boutique de vêtements aux chemises et aux manteaux plus courts pour les femmes.

Il considère néanmoins que le voile, et ce qu'il désigne comme "les normes de pudeur doivent être respectés" et que les femmes doivent s'abstenir de porter des tenues qui "dévoilent trop".

Dans le nord de Téhéran, Maryam, une créatrice de mode de 38 ans qui vend ses vêtements en ligne, affirme qu'il est devenu plus facile "de porter ce que l'on veut".

Elle prend toutefois ses précautions sur Instagram, où elle présente ses créations, robes de soirée échancrées, jupes courtes et pantalons moulants, sans montrer le visage des mannequins.

Elle choisit également de rédiger ses publications en anglais, afin de donner l'impression que sa page n'est pas destinée au public iranien.

"Bien sûr, j'ai peur que les autorités me convoquent pour m'interroger", confie-t-elle.

"Ces restrictions existent toujours. Nous ne pouvons pas être certains que tout aille bien maintenant."