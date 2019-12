Des intellectuels juifs appellent les députés à ne pas confondre l'antisionisme et l'antisémitisme

Un collectif de 127 intellectuels juifs appelle les députés à s'opposer à une proposition de résolution initiée par le député LREM Sylvain Maillard pour lutter contre de « nouvelles formes » d'antisémitisme et examinée mardi à l'Assemblée.« Nous, universitaires et intellectuels juifs, d'Israël et d'ailleurs, dont beaucoup de spécialistes de l'antisémitisme et de l'histoire du judaïsme et de l'Holocauste, élevons notre voix contre cette proposition de résolution », écrit ce collectif dans une tribune au Monde daté de mardi.Parmi les signataires figurent plusieurs professeurs - ou ex-professeurs - en poste à Paris, Oxford (Angleterre), Princeton (Etats-Unis) ou encore Jérusalem. Sans valeur contraignante, la résolution soumise à l'Assemblée le 3 décembre a été proposée par Sylvain Maillard et ne fait pas consensus dans la majorité.Un « amalgame injurieux » pour les juifs antisionistesElle suggère de reprendre la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA), déjà validée par plusieurs pays et appuyée par Emmanuel Macron en février devant le CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France). Le président avait alors affirmé vouloir élargir la définition de l'antisémitisme à l'antisionisme. En écho aux mots d'@EmmanuelMacron "Le temps est donc venu des actes." Pour combattre l'antisémitisme au 21e siècle, il faut mieux le définir. Nous portons une Proposition de Résolution qui adopte la définition de @theIHRA, votée par le Parlement européen.#PPRantisemitisme pic.twitter.com/EzzIjIyr6J-- Sylvain Maillard (@SylvainMaillard) November 14, 2019 La résolution est « hautement problématique », affirme le collectif dans sa tribune. D'abord parce qu'elle « assimile [...] l'antisionisme à l'antisémitisme ». Or « pour les nombreux juifs se considérant antisionistes, cet amalgame est profondément ...