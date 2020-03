Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des hôpitaux suisses et allemands accueillent des patients français Reuters • 22/03/2020 à 16:58









DES HÔPITAUX SUISSES ET ALLEMANDS ACCUEILLENT DES PATIENTS FRANÇAIS par Ludwig Burger et John Miller FRANCFORT/ZURICH (Reuters) - Des hôpitaux en Allemagne et en Suisse ont proposé de prendre en charge des patients gravement malades de l'Alsace voisine qui lutte face à l'augmentation du nombre de contaminations. Quatre hôpitaux universitaires et un hôpital militaire du Land allemand de Bade-Wurtemberg vont accueillir 10 patients français devant être ventilés et l'exécutif local consulte d'autres hôpitaux pour trouver des lits supplémentaires de soins intensifs, a indiqué le ministère local des Sciences et de la Recherche dans un communiqué diffusé samedi. La Rhénanie-Palatinat, la Sarre ainsi que trois cantons suisses se sont également portés volontaires pour accueillir des patients. Plusieurs responsables locaux français ont adressé sur Twitter leurs remerciements à leurs homologues allemands et suisses. "Grand merci chers amis suisses (...) pour votre aide, pour cette solidarité transfrontalière dans ces moments si difficiles", a notamment déclaré Brigitte Klinkert, présidente du conseil département du Haut-Rhin, sur son compte Twitter, à l'adresse de responsables locaux suisses. Depuis la semaine dernière, l'armée française a été mise à contribution pour soulager les hôpitaux surchargés du Grand-Est, le deuxième plus gros foyer de l'épidémie après l'Ile-de-France. Un hôpital de campagne, promis par Emmanuel Macron, était en cours d'installation pour accueillir 30 lits de réanimation. L'armée de l'air a par ailleurs évacué plusieurs groupe de patients de Mulhouse (Haut-Rhin) atteints de coronavirus. (Version française Gwénaëlle Barzic)

