information fournie par So Foot • 14/11/2023 à 11:46

Des hooligans du Club Bruges ont attaqué des fans du Cercle Bruges

Trois jours sans incident dans le foot, c’était un nouveau record.

À l’issue du derby brugeois entre le Club et le Cercle ce dimanche en Jupiler Pro League (0-0), des incidents ont éclaté entre supporters des deux clubs. Quelques heures après la fin de la rencontre, une vingtaine de supporters Blauw & Zwart ont attaqué une friterie où mangeaient des supporters du Cercle Bruges, en jetant des pierres et des pétards, cassant ainsi la vitre de l’établissement. Les forces de l’ordre locales ont confirmé l’incident au média HLN , précisant qu’il n’y avait pas eu de blessés et que cinq personnes avaient été arrêtées à la suite de ces incidents, les autres ayant pris la fuite lors de l’arrivée de la police sur place. Classée à haut risque, la rencontre s’était pourtant déroulée jusque-là sans encombre.…

CD pour SOFOOT.com