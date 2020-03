Des "gilets jaunes" veulent un référendum citoyen sur les retraites pendant les municipales

L'initiative est avant tout "symbolique", relève un des initiateurs du projet.

Des bulletins de vote (illustration) ( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

Un groupe de "gilets jaunes" veut faire voter les Français pour ou contre la réforme des retraites à la sortie des bureaux de vote au 1er tour des municipales. Le projet a pris corps en Aveyron, et fait désormais tâche d'huile dans 16 départements, selon ses initiateurs. L'idée de ce "référendum citoyen" émane d'un groupe de "gilets jaunes" de Saint-Affrique, qui revendique d'avoir organisé l'automne dernier dans cette commune les premiers "référendums d'initiative citoyenne autogérés", a expliqué l'un d'entre eux, Henri-Jean Rozenzwejg.

L'expérimentation n'avait pas déplacé les foules, avec une participation de l'ordre de 2% des habitants. "Mais là les électeurs vont de toute manière se déplacer, et sur les retraites, tout le monde est au courant du débat et de l'enjeu", relève cet instituteur à la retraite de 58 ans. Selon lui, une quinzaine de "bureaux de votes" sont déjà prévus en Aveyron, installés à la sortie des lieux de vote du 1er tour, et en l'état actuel des retours "au moins un bureau doit se monter dans 16 autres départements".

Un site internet mis en place

Les "électeurs", tout citoyen français de plus de 18 ans, seront appelés à répondre oui ou non à la question: "Selon vous, faut-il retirer le projet actuel de réforme des retraites?". La portée de l'initiative, visant à promouvoir la démocratie directe mais qui ne pourra pas garantir "à 100%" la validité des votes, est avant tout "symbolique", reconnaît l'initiateur du projet.

Du côté de l'Assemblée nationale, la réforme des retraites a été adoptée de facto en première lecture après le rejet des motions de censure de droite comme de gauche opposées à l'exécutif et son recours au 49-3. "Mais si nous arrivons à avoir plusieurs millions de votants, cela aura un vrai poids", estime t-il. Le groupe compte sur la 5ème "Assemblée des Assemblées" des "gilets jaunes", prévue de vendredi à dimanche à Toulouse, pour promouvoir l'opération, présentée sur le site https://referendumretraite.frama.site.