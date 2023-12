Des fusillades liées au narcotrafic à Nîmes au coeur d'un procès

Un policier observe une manifestation d'habitants du quartier de Pissevin après une fusillade entre trafiquants de drogue, le 21 février 2020 à Nîmes ( AFP / Pascal GUYOT )

Huit hommes sont jugés à partir de lundi à Marseille pour des fusillades ayant blessé trois personnes en 2020 à Nîmes où la guerre entre narcotrafiquants a causé la mort d'un enfant de 10 ans cet été, victime collatérale.

Durant ce procès, qui doit durer jusqu'à vendredi, ces hommes âgés de 24 à 38 ans, dont certains ont un lourd passé criminel, devront s'expliquer pour trois fusillades en janvier et février 2020, dans une galerie commerciale au bas des tours de Pissevin, quartier paupérisé où les habitants réclament davantage de policiers et de services publics face à l'emprise grandissante du trafic de drogue.

"Il n'est pas rare de recevoir des habitants qui se demandent +où en est la justice?+", confie à l'AFP Raouf Azzouz, directeur du centre social Les Mille Couleurs à Pissevin. "Ce type de procès doit être retentissant car la population attend, en partie grâce à la justice, que la vie reprenne sur la place du quartier et que l'omerta cesse".

Pierre Guest, 36 ans, surnommé "Pierrus", est désigné par l'accusation comme l'organisateur, depuis sa cellule de la prison de Béziers (Hérault), des scènes de guerre au cours desquelles plusieurs hommes, vêtus de noir et cagoulés, avaient mitraillé la galerie commerciale Wagner.

Jugé pour "association de malfaiteurs en récidive", cet enfant de Pissevin se voit également reprocher d'avoir fomenté un projet d'assassinat des deux gérants qui auraient pris sa place à la tête du réseau de la cité et lui auraient dérobé une grande quantité de stupéfiants, après son incarcération en 2017.

Ce projet semble avoir été finalement abandonné.

- Recruté pour 15.000 euros -

Selon le juge d’instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, qui mène les enquêtes sur les affaires de grande criminalité dans l'arc méditerranéen français, Pierre Guest se serait "appuyé à l’extérieur sur Nadir Hadjal et Fares Saadi, désignés comme les gérants du puissant réseau de stupéfiants du Mas de Mingue, un autre quartier de Nîmes".

Ils auraient notamment fourni des armes et des "véhicules de guerre" pour les fusillades. Cette distribution des rôles a été confortée par l'audition de deux témoins entendus sous X, même si Nadir Hadjal, dont la défense plaidera la relaxe, conteste être ce relais extérieur.

Des conversations sur la messagerie Signal entre un téléphone attribué par l'accusation à Pierre Guest et celui de Fares Saadi, abandonné dans un véhicule accidenté, évoquent très clairement ces projets de coups de force.

Mais Pierre Guest conteste être l’expéditeur des messages et donc le commanditaire des trois fusillades. Il dément également être à l'origine du recrutement de deux "Lillois" venus à Nîmes pour constituer le commando.

Des policiers patrouillent dans le quartier de Pissevin après la mort d'un enfant de 10 ans, le 22 août 2023 à Nîmes, dans le Gard ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Un jeune homme du quartier du Mas de Mingue a expliqué lui avoir été embauché deux heures avant la fusillade du 10 février, avec la promesse de gagner 15.000 euros. Il s'était vu remettre des gants, une cagoule et un fusil à pompe.

Ce même réseau du Mas de Mingue s'est retrouvé au cœur de l'enquête sur la mort de Fayed, 10 ans, et d'un jeune homme de 18 ans, toujours à Pissevin, deux jours plus tard. Ce dernier était vraisemblablement la cible initiale recherchée par les tueurs qui auraient tiré par erreur sur la voiture de l'oncle de l'enfant, endeuillant une famille totalement étrangère au trafic de drogue.

L'avocat de Pierre Guest, Me Bruno Rebstock, souhaite toutefois que son client "ne soit pas jugé à la lumière des derniers événements de Pissevin", survenus trois ans après les faits qui seront jugés cette semaine.

A Pissevin, Nastasia, une mère de famille qui préfère taire son nom complet, "souhaite que les accusés soient punis, avec des peines lourdes". "Mais, se désole-t-elle, face au manque de services publics et au sentiment d'abandon, "je pense que ça ne changera rien". Et d'espérer une présence policière plus régulière, au quotidien, "pour que le quartier soit plus calme".