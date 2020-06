Des fumis dans les jambes

En ouvrant la voie au craquage encadré de fumigènes à partir de la saison prochaine, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a montré qu'elle était à l'écoute des revendications des supporters français. On ne peut que s'en réjouir car si l'expérience a bel et bien lieu, c'est le football dans son ensemble qui en ressortira vainqueur.

Un rapport parlementaire met en lumière l'échec du tout-répressif

Feu vert pour flamme rouge

En France, on n'a plus de foot, mais on a quand même des idées. Et si l'on peut regretter la tournure sketchuelle qu'est en train de prendre le débat sur la forme qu'auront les championnats professionnels la saison prochaine, force est de constater que dans les bureaux, ça bosse bien. Preuve en est ce lundi soir, lorsque la ministre des Sports Roxana Maracineanu a pris la parole au sortir de la sixième plénière de l'Instance nationale du supportérisme (INS) en entamant sa synthèse des débats par cette importante petite phrase :. C'est tout à fait vrai et il est important de le souligner, à une heure où l'arrêt des compétitions a presque réussi à faire oublier que ces derniers temps, quand les ultras faisaient la Une, c'était presque uniquement en raison du bafouement des libertés fondamentales dont ils étaient victimes.L'un des droits les plus importants, c'est celui d'être écouté. Et dans son discours, la ministre semble l'avoir compris en ouvrant la voie à la résolution de l'un des plus vieux serpents de mer des tribunes françaises : l'autorisation de craquer des fumigènes pendant un match. Comme le tambour, le mégaphone, les calicots et les satins, les feux de Bengale, les stroboscopes, les pots de fumée et autres pétards font partie intégrante de la culture tribune. Ceux qui n'aiment pas ça vont s'asseoir ailleurs et sont sommés de laisser les acharnés prendre du plaisir là où ils ont envie de le prendre : dans un nuage de fumée. C'est ce qui fait l'équilibre d'un stade match après match. Problème, ce grand renfort à la fois visuel et sonore était purement et simplement illégal au regard du règlement des