Des frappes israéliennes font trois morts à Gaza, dont un employé de l'UNRWA

Des bombardements israéliens ont fait trois morts lundi dans la bande de Gaza, dont un employé de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens dans le Proche-Orient (UNWRA), ont annoncé l'agence onusienne et les autorités sanitaires locales.

L'employé de l'UNWRA, identifié par le personnel médical comme étant Adel al Helo, travaillait près d'un puits dans le camp de réfugiés de Djabalia, dans le nord de l'enclave, ont précisé l'UNRWA et les équipes de secours. Trois autres personnes ont été blessées lors de cette frappe.

"Les premiers rapports indiquent que la frappe a touché une cible située dans la rue près du puits, où se trouvaient des membres du personnel de l'UNRWA et un garde", a déclaré à Reuters un porte-parole de l'agence.

"Le personnel effectuait ses tâches habituelles liées à l'exploitation du puits", a-t-il ajouté.

Sollicitée, l'armée israélienne a dit examiner le dossier.

U n autre bombardement israélien lundi a visé un véhicule circulant à Gaza-Ville, faisant deux morts et des blessés, selon les secours.

Là non plus, l'armée israélienne ne s'est pas exprimée.

Un cessez-le-feu formel, conclu en octobre 2025 sous l'égide des Etats-Unis, a en principe mis fin aux combats dans l'enclave palestinienne après deux années de guerre, mais cela n'a pas empêché les attaques israéliennes sur Gaza ni garanti le désarmement du Hamas.

Au moins 1.600 Palestiniens et cinq soldats israéliens ont été tués depuis lors, selon les chiffres respectifs des autorités palestiniennes et israéliennes.

Les troupes israéliennes contrôlent désormais environ les deux tiers de Gaza, contre plus de la moitié au moment du cessez-le-feu, le Hamas ne contrôlant plus qu'une mince bande de territoire le long de la côte de Gaza.

L'offensive israélienne contre Gaza a fait des dizaines de milliers de morts, provoqué une crise alimentaire et entraîné un déplacement de population à l'intérieur de Gaza.

Israël affirme que ses actions relèvent de la légitime défense après que des activistes dirigés par le Hamas ont tué 1.200 personnes et pris plus de 250 otages lors d'une attaque contre l'Etat hébreu en octobre 2023.

(Reportage Nidal al-Mughrabi; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)