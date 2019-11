Des Franglaises à Nosfell : cinq spectacles sous le signe du rire ou de la fantasmagorie

Le lundi, le service Culture du « Monde » propose aux lecteurs de « La Matinale » un choix de concerts, de festivals, d'ouvrages, de disques, de spectacles...

LA LISTE DE LA MATINALE

Plusieurs spectacles musicaux, qui reviennent à l'affiche à Paris, sont au programme de notre sélection. Certains dont le propos mène vers des univers étranges, d'autres sur le mode de l'humour ou de la fantaisie. Tous de belle qualité.

Les Franglaises, à Bobino

La troupe Les Franglaises a d'abord existé sous le nom Les Tistics, formés en 2006, dont le spectacle de rue - qui consistait à présenter des traductions en français, mot à mot, de succès pop et rock anglo-saxons - a fini par donner son nom à celui de la troupe. Les salles ont commencé à l'accueillir, en particulier le Théâtre Bobino, à Paris, où la troupe a depuis des années ses habitudes.

Toute la fantaisie, la drôlerie - jusqu'à l'éclat de rire parfois -, venant non pas d'adaptations mais bien de cet attachement au texte d'origine. Par exemple l'anglais mettant l'adjectif avant le nom, la Purple Rain de Prince devient ainsi la Pourpre Pluie et non une pluie pourpre. Certaines chansons virent à l'absurde - la Billie Jean de Michael Jackson, plus exactement Michael Fils-de-Jacques est « juste une fille/Qui clame/Que je suis le un » - voire le surréalisme - « J'aime le pierre et roule » clame Joan Jett (I Love rock'n'roll). A une quinzaine sur scène, musiciennes et musiciens talenteux, qui jouent en direct, autant que comédiennes et comédiens pour des intermèdes parlés, les scènes de burlesques, Les Franglaises emportent le public par leur dynamisme, leur entrain et leur exactitude.

