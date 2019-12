Des «forces de l'esprit» au «pacte de responsabilité» : les surprises des vœux présidentiels

C'est un passage obligé, l'exercice le plus convenu de la Ve République, mais un rendez-vous qu'un président ne peut pas se permettre de rater. « C'est l'intervention la plus regardée du chef de l'Etat, 80 % des téléspectateurs suivent les vœux », souligne Franck Louvrier, l'ancien monsieur com' de Nicolas Sarkozy qui, en 2007, avait été à l'origine d'une innovation de taille : un discours en direct le soir du réveillon. « On l'a fait une seule fois, plus jamais après parce que c'est trop risqué. Le moindre problème technique et c'est la catastrophe. »Une innovation sur la forme donc. Mais c'est surtout sur le fond que les discours des prédécesseurs d'Emmanuel Macron ont marqué les esprits. Tout le monde a encore en tête le célèbre « Je crois aux forces de l'esprit », lâché par un François Mitterrand dévoré par le cancer lors de ses derniers vœux en décembre 1994. Presque un an jour pour jour avant sa mort en janvier 1996, il concluait son intervention par un « Je ne vous quitterai pas ».«On ne voit pas comment on pourrait être paralysé par des crises»Autre temps, autres mœurs. En décembre 1967, le général de Gaulle ne voit pas les événements de mai qui s'approchent à grands pas. « Que sera 1968 ? L'avenir n'appartient pas aux hommes, et je ne le prédis pas », avance prudemment le général, qui envisage toutefois l'année « avec confiance », notamment grâce aux solides institutions de la Ve République.« On ne voit pas comment on pourrait être paralysé par des crises », ajoute-t-il. Comme quoi personne n'est infaillible, même le général.Les vœux peuvent aussi être l'occasion de faire des annonces. En décembre 2013, François Hollande lance à la surprise générale son « pacte de responsabilité » consistant à baisser les charges des entreprises pour relancer l'emploi.Un sacré changement de pied pour le président socialiste, qui lui avait été - ...