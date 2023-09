Des fans de l’OM lancent une pétition pour le maintien de Longoria

Vox populi.

Alors que Marcelino a annoncé son départ à ses joueurs ce mardi matin, le président de l’OM Pablo Longoria était lui aussi susceptible de quitter le bateau. Mais de nombreux Marseillais ne l’entendent pas de cette oreille et ont lancé une pétition sur Internet pour réclamer le maintien de l’Espagnol à la présidence de l’OM. Cette pétition est organisée en quatre points. Le premier se nomme « vision et stratégie » et vante les réformes entreprises par le président du club ; le second se nomme « stabilité » et évoque l’incertitude qu’entraînerait inévitablement un changement de président ; le troisième est intitulé « engagement envers les supporters » et montre le profond respect qu’a montré Pablo Longoria envers les supporters du club ; enfin, le dernier point se nomme « progression sur le terrain » et vante le potentiel du club et le fait qu’il puisse à nouveau rivaliser avec le plus haut niveau. La pétition se conclut par le hashtag #LongoriaResteÀLOM. À 17h40, la pétition enregistrait plus de 9 300 signatures.…

ARL pour SOFOOT.com