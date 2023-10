Des fans d’Hibernian laissent des graffitis moquant la mort d’Elizabeth II et la tragédie d’Ibrox chez les Rangers

A fucking disgrace.

Un peu plus de 900 supporters d’Hibernian ont fait le déplacement à Ibrox samedi pour assister à la défaite de leur équipe contre les Rangers (4-0). Certains ont laissé des graffitis et des stickers sur des sièges, moquant la tragédie d’Ibrox (qui a fait 66 morts en 1971) et le décès de la reine Elizabeth II. Un message de soutien à l’IRA (l’Armée républicaine irlandaise) a également été rapporté. « La catastrophe d’Ibrox reste le jour le plus sombre de l’histoire de notre club et continue d’affecter un certain nombre de familles à ce jour , a réagi le club par la voix d’un porte-parole. La moquerie et la célébration d’un tel événement sont scandaleuses et n’ont pas leur place, dans un stade de football ou dans la société. » Hibernian a également condamné ces agissements et promis que le club travaillera avec les Rangers pour identifier les responsables.…

QB pour SOFOOT.com