Des explications sur le non retour de Pierre Sage à Lens

Atterrissage dérouté. Parti à Crystal Palace quelques semaines après avoir offert la Coupe de France et une qualification en Ligue des champions au RC Lens, Pierre Sage avait pourtant tout du candidat à un retour express. C’est en tout cas ce qu’atteste Joseph Oughourlian quelques jours après la gifle contre Côme et le départ de Yannick Cahuzac.

Un accord de principe était même scellé mardi soir dernier, accolades à l’appui, avant que tout ne parte en fumée. Pour La Voix du Nord , le président lensois explique pourquoi il a finalement préféré recruter Didier Digard. Première raison : l’argent. Payé 100 000 euros brut mensuels l’an dernier, bonus compris, Sage aurait vu ses agents réclamer 200 000 euros fixes cette saison, avec les mêmes bonus. Mais pour Oughourlian, le problème n’est pas le montant : « Ce n’est pas tellement le salaire, c’est le manque de respect au club. » Le président n’a visiblement pas digéré que son ancien coach claque la porte pour Londres.…

LT pour SOFOOT.com