Des «erreurs à la mode» : Benoît XVI exhorte le pape François à ne pas ordonner d'hommes mariés

À chaque prise de parole, la preuve de son conservatisme. L'ancien pape Benoit XVI exhorte publiquement son successeur François à abandonner l'idée d'ordonner prêtres des hommes mariés.Fin octobre, une assemblée d'évêques et de cardinaux réunis en synode pour aborder les problèmes écologiques et humains de l'Amazonie, avait demandé au souverain pontife, pour renforcer l'Église catholique dans cette région, d'ouvrir la voie à l'ordination d'hommes mariés en faisant prêtres les diacres et « viri probati », des hommes d'âge mûr déjà impliqués dans l'église, mais mariés.Le pape François avait promis de rendre son exhortation apostolique très rapidement, elle n'était pas intervenue à la fin de l'année comme le pensaient les observateurs mais il devrait trancher ce débat tabou de l'église dans les prochaines semaines.Benoit, 92 ans, pape émérite depuis qu'il a quitté ses fonctions en 2013, dont on disait la santé plus que chancelante, a régulièrement pris la plume pour donner son sentiment à son successeur, notamment sur la pédophilie, qu'il attribuait à la dissolution morale née de la libération des mœurs, notamment en mai 1968.« Mensonges diaboliques »Cette fois, c'est dans un livre coécrit avec le cardinal ultra-conservateur Robert Sarah, 73 ans, dont des extraits sont publiés par Le Figaro que Benoît s'exprime. « La similitude de nos soucis et la convergence de nos conclusions nous ont décidés à mettre le fruit de notre travail et de notre amitié spirituelle à la disposition de tous les fidèles à l'instar de saint Augustin. En effet, comme lui nous pouvons affirmer : Silere non possum ! Je ne peux pas me taire ! », écrivent les deux prélats dans « Des profondeurs de nos cœurs », qui sort mercredi chez Fayard.« Il est urgent, nécessaire, que tous, évêques, prêtres et laïcs, retrouvent un regard de foi sur l'Église et sur le célibat sacerdotal qui protège ...