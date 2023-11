Des émeutes provoquées par des supporters de l’Antwerp à Porto

Et ça continue encore et encore.

Selon les informations de Porto Canal, plus de 300 supporters belges ont provoqué des émeutes lundi soir dans le centre-ville de Porto, à la veille de la rencontre entre les Dragons et Antwerp pour le compte de la 4 e journée de la Ligue des champions. Toujours selon le média portugais, les heurts ont éclaté sur la place Guilherme Gomes Fernandes. Des témoins ont relaté que les supporters de l’actuel 6 e de la Jupiler League ont « envahi la zone riveraine, renversant les tables et les chaises des terrasses de certains établissements. » Sur place, les agents de police ont ordonné aux restaurants et cafés avoisinants de fermer. Des engins pyrotechniques auraient même été lancés dans une zone résidentielle.…

TM pour SOFOOT.com