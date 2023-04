information fournie par So Foot • 24/04/2023 à 09:35

Des émeutes éclatent après une défaite de l’Olympiakos

Le film À mort l’arbitre (1984) devrait faire un carton en Grèce.

Ce dimanche, la cinquième journée des playoffs du championnat Grec était marquée par l’opposition entre l’Olympiakos et l’AEK Athènes. Au coup de sifflet final du match perdu par l’Olympiakos (1-3), des dizaines de supporters locaux ont envahi la pelouse du stade Georgios Karaïskakis. Sièges arrachés, jets de fumigènes, la situation a nécessité l’intervention des forces de l’ordre tandis que les joueurs et le staff de l’AEK regagnaient les vestiaires. Quelques instants plus tôt, le président du club du pirée Evangelos Marinakis était lui-même descendu sur la pelouse pour s’en prendre verbalement à l’arbitre du match.…

MH pour SOFOOT.com