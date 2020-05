Des élus défendent la création d'un "socle citoyen" de revenus

Des élus de divers bords, dont des députés LREM et MoDem, soutiennent l'idée d'un "socle citoyen", une forme de revenu universel, défendue dans une tribune parue lundi dans l'Obs comme "indispensable" dans une société exposée à des risques comme le coronavirus.

"Aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi convaincus de la nécessité d'un socle citoyen, véritable revenu de liberté et mécanisme de solidarité universelle", écrivent les auteurs de cette tribune, la députée apparentée LREM Valérie Petit, le philosophe libéral Gaspard Koenig et l'économiste Marc de Basquiat.

Objet d'une pétition cosignée par quelque 80 parlementaires, universitaires ou chefs d'entreprise, le texte défend l'idée qu'avec un tel "socle citoyen", le pays aurait "disposé immédiatement de ce que nous tentons depuis plusieurs semaines d'inventer, à travers quantité de mesures d'aides d'urgence et d'ajustements de nos systèmes de soutien" face à la crise du coronavirus.

"Il est donc temps de sauter le pas!", avancent les auteurs, estimant qu'un tel socle citoyen est désormais "simple à mettre en oeuvre" techniquement avec le prélèvement à la source.

"L'administration fiscale pourrait calculer chaque mois la différence entre un crédit d'impôt individuel et un prélèvement uniforme pour tous afin de garantir un socle de revenu", disent-ils.

Concrètement, "ceux dont le revenu du mois dépasse un certain seuil, par personne, se verraient prélever la différence entre le montant du crédit d'impôt et le montant de l'impôt dû" et "ceux dont les revenus sont inférieurs, exceptionnellement ou non, la recevraient immédiatement par un virement du fisc sur leur compte en banque" détaillent-ils.

"Ce mécanisme remplacerait une partie des prestations sociales et de l'impôt sur le revenu", ajoutent les auteurs qui jugent ce système "de loin préférable à toutes les allocations sous conditions de ressources, car il garantit l'adaptation parfaite et immédiate à la situation économique des individus et des familles"

Plaidant que le "socle citoyen", n'est "ni de gauche ni de droite" mais "une réforme d'union nationale", ils appellent le gouvernement à "lancer le chantier" lors du projet de loi de finances 2021.

Parmi les signataires de la pétition figurent les députés LREM François Jolivet et Aurélien Taché, les MoDem Jean-Noël Barrot et Erwan Balanant, les Agir Olivier Becht et Agnès Firmin Le Bodo, ou encore Bertrand Pancher (Libertés et Territoires).

Le sujet du revenu universel revient de façon récurrente dans le débat politique, selon des modalités diverses. Pour lutter contre la pauvreté, Emmanuel Macron a annoncé un futur revenu universel d'activité (RUA) qui doit fusionner plusieurs allocations.