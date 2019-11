Des drones pour lutter contre le paludisme

Le paludisme, selon une étude de l'OMS, a causé la mort de 435 000 personnes dont 266 000 enfants en 2017. Cette maladie est due à des parasites transmis par des piqûres de moustiques infectés, essentiellement sur le continent africain ou en Asie.Le numéro 1 mondial des drones, DJI, vient de signer un partenariat avec une équipe d'entomologistes experts dans l'élimination du paludisme à Zanzibar. Ensemble, ils cherchent à développer une technique révolutionnaire de lutte contre cette maladie.Jusqu'à présent, endiguer le paludisme passe par la prévention (moustiquaires, insecticides à l'intérieur des habitations, prises d'antipaludiques). Cependant, selon le dernier rapport sur la malaria dans le monde, il apparaît que les insecticides deviennent dans le temps inefficaces.DJI veut prendre le problème à la source, en utilisant des drones à épandage. Il s'agit de pulvériser sur des rizières infestées de moustiques un liquide à base de silicone - non toxique et biodégradable - qui va former un film très fin, empêchant les larves de respirer, à la surface. Elles sont ainsi éliminées.Un moyen pratique et peu coûteuxLes premières expériences vont permettre d'échantillonner les larves et la population de moustiques émergente avant, pendant et après l'épandage, afin de déterminer l'impact de cette approche sur les grandes étendues d'irrigation du riz.« L'utilisation de drones à épandage s'avère essentielle pour traiter efficacement de grandes rizières, car la pulvérisation à la main prend beaucoup de temps et l'utilisation d'un hélicoptère, trop chère, est tout simplement hors de portée », explique le Docteur Bart Knols, le scientifique responsable du projet qui a consacré sa vie à la recherche et à la lutte contre le paludisme.« Ce projet pilote est la première tentative de lutte contre le paludisme avec des drones à épandage à une si grande échelle. Si les résultats de ces tests ...