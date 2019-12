Des documents «inquiétants» sur la sécurité du 737 MAX de Boeing

La descente aux enfers pour Boeing continue. Des documents de l'avionneur américain examinés actuellement par une commission gouvernementale mettraient en évidence une « image très inquiétante » de la sécurité dans la production du 737 MAX, cloué au sol depuis le printemps 2019 après deux crashs qui ont fait 346 victimes.Selon un conseiller de la commission des infrastructures de Transports de la Chambre des représentants, ces documents qui ont été fournis par Boeing montrent les « efforts » de certains employés pour s'assurer que les plans de production de l'entreprise ne sont pas détournés par les régulateurs ou d'autres instances.De son côté, Boeing a déjà reconnu que « la tonalité et le contenu de certains de ces témoignages ne reflètent pas ce que la société est et doit être », explique l'avionneur en ajoutant : « nous avons fait des changements importants en tant qu'entreprise au cours des neuf derniers mois pour renforcer nos dispositifs, notre organisation et notre culture en matière de sécurité. »Il y a quelques mois, Mark Forkner, un ancien pilote d'essai de Boeing avait dans des courriels avait lancé des alertes sans être entendu sur des problèmes sur le simulateur de vol du 737 MAX en 2016.Un nouveau PDG pour redorer l'image de BoeingCes nouvelles révélations interviennent juste après la démission, lundi, de Dennis Muilenburg, le PDG de Boeing qui a estimé qu'un changement de direction était indispensable pour restaurer la confiance dans le groupe. Les actions Boeing ont chuté de plus de 20 % au cours des neuf derniers mois et Boeing brûle prés d'un milliard de dollars par mois.Il y a donc urgence pour David Calhoun, le nouveau patron qui prendra ses fonctions le 13 janvier à agir vite. Le premier dossier est de faire revoler le 737 MAX.Il y a quelques jours, le concurrent d'Airbus a annoncé qu'il suspendait la production de cet avion, alors qu'il avait continué à le produire ...