Des dizaines de morts dans les raids israéliens, nouvelles aides pour Gaza

Une jeune femme blessée est à l'extérieur d'un hôpital après une frappe israélienne à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, sur fond de guerre entre Israël et le Hamas palestinien, le 22 octobre 2023 ( AFP / SAID KHATIB )

Des dizaines de Palestiniens dont des enfants ont été tués à Gaza dimanche après une décision de l'armée israélienne d'intensifier ses frappes dans ce territoire assiégé, où de nouvelles aides ont été acheminées, au 16e jour d'une guerre déclenchée par une attaque sanglante du Hamas.

Alors qu'Israël semble se préparer à une offensive terrestre contre la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, l'Iran, allié du Hamas et du Hezbollah libanais, a averti les Etats-Unis et Israël que la situation pourrait devenir "incontrôlable".

En face, le Pentagone a annoncé un renforcement de son dispositif militaire dans la région après des "escalades par l'Iran et ses forces affiliées" et son chef Lloyd Austin a prévenu que son pays n'hésiterait "pas à agir" si ses intérêts étaient visés.

Dans ce contexte de craintes d'un embrasement régional, l'armée israélienne a annoncé avoir intensifié ses frappes dans la bande de Gaza, un porte-parole affirmant que "des dizaines" de combattants du Hamas y avaient été tués.

Selon le ministère de la Santé du Hamas, les raids les plus meurtriers ont eu lieu à Deir al-Balah, où 80 personnes dont des femmes et des enfants ont péri et plusieurs immeubles ont été entièrement détruits. Des raids ont également visé d'autres secteurs du territoire, dont Khan Younès et Rafah.

Les corps de victimes devant la morgue de l'hôpital al-Aqsa, à Deir Balah, après des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, le 22 octobre 2023 ( AFP / Mahmud HAMS )

A la morgue de Deir el-Balah, une femme éclate en sanglots quand elle soulève des couvertures sur les tables mortuaires, découvrant le corps de sa fille et de plusieurs enfants de sa famille, les Natil.

Les noms de trois d'entre eux, Layan, Hani et Joane, sont écrits au feutre sur leurs jambes.

- "Miraculeusement" -

Des Palestiniens fouillent les décombres d'un immeuble après les frappes israéliennes sur Rafah, le 22 octobre 2023 dans le sud de la bande de Gaza ( AFP / SAID KHATIB )

"Nous dormions chez nous, nous avons été réveillés quand les vitres ont explosé et des briques sont tombées. Nous nous en sommes sortis miraculeusement", témoigne à Rafah (sud) une survivante, Oum Ahmad.

L'armée israélienne a appelé maintes fois les civils du nord de la bande de Gaza à fuir vers le sud pour se mettre à l'abri. Mais les frappes continuent de toucher le sud.

Depuis l'attaque du Hamas sur son territoire, Israël s'est juré "d'anéantir" le mouvement islamiste palestinien, classé organisation "terroriste" par les Etats-Unis, l'Union européenne et Israël.

Le 7 octobre, en plein Shabbat, le repos juif hebdomadaire, des centaines de combattants du Hamas ont infiltré Israël depuis Gaza, semant la terreur lors d'une attaque sans précédent depuis la création d'Israël en 1948. Plus de 1.400 personnes ont été tuées, la plupart des civils fauchés par balles, brûlés vifs ou mutilés le jour de l'attaque, selon les autorités. Le Hamas a en outre enlevé 212 Israéliens ou étrangers.

Les proches d'un homme tué par des combattants du Hamas le 7 octobre dans le kibboutz Beeri, pleurent lors de ses funérailles à Revivim, sur fond de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien, le 22 octobre 2023 ( AFP / Aris MESSINIS )

Dans la bande de Gaza, au moins 4.651 Palestiniens, en majorité des civils dont plus de 1.500 enfants, ont été tués dans les bombardements de représailles israéliens incessants, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Et 29 employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre, selon l'organisation.

- "Arrêtez, arrêtez!" -

Rassemblement appelant à la libération des otages israéliens détenus par le Hamas depuis l'attaque du 7 octobre, devant la résidence du président israélien à Jérusalem, le 22 octobre 2023 ( AFP / AHMAD GHARABLI )

En Israël, des fidèles se sont rassemblés à Revivim, dans le sud d'Israël, pour les funérailles de neuf personnes tuées le 7 octobre dans le kibboutz de Beeri, où les commandos du Hamas ont massacré au moins 100 personnes, d'après les autorités.

"Je ne suis pas certain qu'un seul d'entre nous soit en mesure d'assimiler et de comprendre ce qui s'est passé", raconte Romy Gold, un ancien parachutiste de 70 ans, avant les funérailles. "Il nous faut l'assurance que cela n'arrivera plus, et ce n'est pas le sentiment que nous avons."

En soirée, des Israéliens ont manifesté devant la résidence du président israélien Isaac Herzog à Jérusalem pour réclamer le retour des otages aux mains du Hamas.

Au Vatican, le pape François a appelé à la fin de la guerre et à une augmentation de l'aide humanitaire à la bande de Gaza. "La guerre est toujours une défaite, c'est une destruction de la fraternité humaine. Frères, arrêtez, arrêtez !".

Extérieur d'une maison brûlée et criblée de balles dans le kibboutz israélien Beeri, près de la bande de Gaza, après l'attaque le 7 octobre du Hamas, le 22 octobre 2023 ( AFP / Thomas COEX )

Soumise à un blocus israélien terrestre, aérien et maritime depuis plus de 16 ans, Gaza est placée depuis le 9 octobre en état de "siège complet" par Israël qui y a coupé l'eau, l'électricité et l'approvisionnement en nourriture.

Dimanche, un nouveau convoi d'aide humanitaire a été acheminé à Gaza depuis l'Egypte. Six citernes de carburant stocké au terminal de Rafah ont été en outre livrées à Gaza. Le manque de carburant met en péril le fonctionnement des couveuses de plus de 120 nouveau-nés prématurés, a averti l'Unicef.

Selon l'ONU, au moins 1,4 million de Palestiniens ont été déplacés depuis le début de la guerre.

- "Erreur de sa vie" -

Un convoi de camions transportant de l'aide humanitaire traverse le poste frontière de Rafah de l'Egypte vers la bande de Gaza, le 22 octobre 2023 ( AFP / Mohammed Assad )

L'armée israélienne a massé des dizaines de milliers de soldats aux frontières de Gaza, territoire pauvre et exigu où s'entassent quelque 2,4 millions de Palestiniens, ainsi qu'à sa frontière nord avec le Liban.

A la frontière israélo-libanaise, un autre foyer de tension, les échanges de tirs se sont multipliés entre l'armée et le Hezbollah, tandis que les habitants évacuent la zone frontalière de part et d'autre.

Dimanche, l'armée israélienne a accusé le Hezbollah de chercher l'escalade militaire. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que le Hezbollah, mouvement armé et politique très influent au Liban, ferait "l'erreur de sa vie" en entrant en guerre contre son pays.

Des soldats israéliens devant des chars Merkava stationnés près de la frontière avec le Liban, le 22 octobre 2023 ( AFP / Jalaa MAREY )

A sa frontière sud, l'armée israélienne a affirmé que l'un de ses chars avait frappé "par erreur" une position égyptienne à la frontière, disant "déplorer" cet incident. L'armée égyptienne a annoncé "des blessés légers".

Les violences se sont par ailleurs multipliées en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, où au moins 90 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne ou des colons israéliens depuis le 7 octobre, selon l'Autorité palestinienne.