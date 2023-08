Des dizaines de milliers d'évacuations face aux incendies au Canada

Des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées dans le nord et l'ouest du Canada, où les soldats du feu continuent samedi à lutter contre des incendies d'une rare intensité, qui laisseront "une cicatrice durable".

"C'est la première fois que quelque chose comme cela, de cette ampleur, arrive dans la région", a expliqué samedi à l'AFP Tony Whitford, 82 ans. Lui et sa famille ont été évacués jeudi de Yellowknife, capitale des Territoires du Nord-Ouest cernée par les feux depuis plusieurs jours, vers la ville de Calgary dans l'Alberta, à quelque 1.750 km au sud.

Au moins 19.000 personnes ont été évacuées de Yellowknife dans les dernières 48 heures, soit la quasi-totalité de la ville, avait indiqué vendredi soir Shane Thompson, ministre de l'Environnement des Territoires du Nord-Ouest.

15.000 personnes ont fui par la route, 3.800 ont été évacuées par les airs, principalement vers Calgary, tandis qu'au moins 300 pompiers étaient mobilisés pour lutter contre les flammes, a-t-il ajouté, soit l'un des plus importants dispositifs qu'ait connu cette région très isolée du Grand Nord canadien.

"C'était vraiment horrible. Je ne pouvais pas le croire", a raconté Martha Kanatsiak, 59 ans, résidente de Yellowknife depuis plus de vingt ans et arrivée vendredi tard à Calgary.

"Ca va mais je suis triste, déprimée et inquiète. Je n'ai jamais rien vu de tel", a ajouté la retraitée Inuit, qui n'a amené avec elle que deux petits sacs. "J'espère que ca va se terminer vite parce que c'est très dur".

La ville de Calgary a mis 495 chambres d'hôtel à disposition pour les personnes évacuées, selon les autorités.

Les réfugiés du Grand Nord ont été accueillis dans une petite pièce pour être enregistrés et répartis dans des hôtels. Des fruits, des biscuits et de l'eau ont été mis à leur disposition, a constaté une journaliste de l'AFP.

Les feux sont situés samedi à 15 km de Yellowknife mais des vents venus du nord-ouest pourraient pousser les flammes près des limites de la ville, selon les autorités canadiennes.

Un A firefighting helicopter ferries water as it battles the McDougall Creek wildfire in Kelowna, British Columbia, Canada, on August 18, 2023. Wildfires bore down on Canada's Yellowknife and Kewlona August 18, 2023, with firefighters in the west bracing for another "scary" night as stunned refugees from the far north began arriving at shelters after their entire city was evacuated. The blazes have caused "terrible loss," Prime Minister Justin Trudeau told reporters after meeting evacuees from Yellowknife, capital of the Northwest Territories, as they arrived in Edmonton, Alberta. ( AFP / Darren HULL )