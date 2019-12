Des dizaines de blessés dans un puissant séisme dans le sud des Philippines

Des habitants dans les rues après un séisme à Mindanao en février 2017 aux Philippines ( AFP / ERWIN MASCARINAS )

La grande île de Mindanao, dans le sud des Philippines, a été ébranlée par un puissant séisme qui a fait plusieurs dizaines de blessés dans une zone déjà sinistrée par des secousses meurtrières en octobre.

La police a annoncé que des recherches étaient en cours dans le bâtiment très endommagé d'un marché non loin de l'épicentre de ce séisme qui se trouve à 90 km au sud de Davao, principale ville de cette île. Ce tremblement de terre a été mesuré à 6,8 par l'institut américain de géophysique (USGS).

Par mesure de précaution, des patients ont été évacués d'hôpitaux tandis que des foules anxieuses étaient massées à l'extérieur, alors que de puissantes répliques se faisaient sentir.

"Nous ne pouvons plus aller dans nos bureaux car les murs se sont lézardés et les escaliers se sont effondrés", a déclaré à l'AFP Lea Orbuda, une porte-parole de la police locale. "Il n'y a plus d'électricité ni d'eau courante."

Elle a indiqué qu'au moins 24 personnes avaient été hospitalisées à la suite de blessures mais a dit ne pas être au courant d'éventuels décès.

Le président philippin Rodrigo Duterte a lui même ressenti le séisme mais n'a pas été blessé, a annoncé son porte-parole Salvador Panelo.

Davao est le bastion du chef de l'Etat qui en a été le maire pendant 22 années, de façon non consécutive à partir de la fin des années 1980.

"La Première dame a déclaré que la voiture à bord de laquelle elle se trouvait avait tangué", a dit M. Panelo. "Ils n'ont pas été blessés."

Les Philippines se trouvent sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents tremblements de terre et une importante activité volcanique.

Le séisme le plus meurtrier dans l'archipel depuis que les magnitudes sont mesurées a eu lieu en 1976, tuant des milliers de personnes, jusqu'à 8.000 selon certaines estimations.

Carte localisant un séisme de magnitude 6,8 qui a frappé dimanche l'île de Mindanao, dans une zone du sud des Philippines ( AFP / )

Trois tremblement de terre d'une magnitude supérieure à 6,0 avaient frappé l'île de Mindanao en quelques semaines en octobre, faisant plusieurs dizaines de morts et endommageant nombre de bâtiments, d'écoles et de maisons.

Des dizaines de milliers de personnes avaient dû être relogées dans des abris temporaires en raison de la fragilisation de leurs domiciles.

jm/jac/lch