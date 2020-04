Des députés LREM plaident pour une réouverture des restaurants à partir du 15 mai

Dans un vaste plan destiné à "sauver le secteur touristique", les députés prônent également la mise en place d'une politique volontariste de départ en vacances pour tous sur le territoire national.

Un restaurant fermé à Paris, le 22 avril 2020. ( AFP / FRANCK FIFE )

A la veille de la présentation du plan de déconfinement , une centaine de députés de la majorité ont remis au gouvernement "un rapport spontané" pour "sauver le secteur touristique", préconisant notamment la réouverture progressive des restaurants après le 15 mai, a indiqué lundi 27 avril dans un communiqué la coprésidente du groupe "Tourisme" de l'Assemblée, la députée Pascale Fontenel-Personne (apparentée LREM). Ce rapport contient 150 propositions cosignées par 110 députés "de la majorité élargie", issus de LREM, du MoDem et de l'UDI-Agir.

Parmi ces propositions figure notamment une demande de réouverture des restaurants en "trois étapes" sous réserve de l'évolution de la pandémie : le 15 mai pour les départements en "sous-mortalité", le 1er juin pour les départements "à mortalité modérée" et le 15 juin pour les départements "à mortalité forte". Les élus préconisent pour cette réouverture des "règles nationales claires adaptables par chaque maire" avec notamment des mesures barrières (distances entre les tables, nettoyage entre les services...) et des effectifs autorisés en fonction de la capacité d'accueil du restaurant, ainsi qu'"un label sanitaire lisible pour la clientèle, rassurant pour les opérateurs". Le gouvernement avait annoncé la semaine dernière une "décision finale vers la fin du mois de mai pour avoir une date de réouverture des cafés, restaurants et bars", qui bénéficieront de mesures de soutien renforcées.

Les députés proposent en outre de "proclamer l'année blanche 2020 pour le secteur touristique" . Ils suggèrent de geler le passif "issu et contracté au cours de cette crise en le garantissant par un fonds de l'Etat dédié sur une durée qui pourrait être de 5 ans" et de "proposer à tous les acteurs un moratoire de la dette 2020".

Ils prônent également, selon le communiqué, "une politique volontariste de départ en vacances pour tous" faisant notamment la promotion "de vacances de proximité" afin de faire "jouer la solidarité touristique nationale" . Les députés évoquent notamment des Chèques-vacances, pris en charge par les régions, pour "relancer l'économie touristique du territoire" et "permettre aux citoyens de s'évader pour reprendre 'une vie normale' après ce confinement difficile pour chacun".