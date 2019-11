Des dépôts pétroliers bloqués en Bretagne et au Mans, des stations-service fermées

La crainte d'une pénurie d'essence va-t-elle gagner toute la France ? Des professionnels du BTP poursuivaient ce samedi le blocage des accès aux dépôts pétroliers de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, Brest et Lorient, ainsi que de celui du Mans, entraînant la fermeture de stations-service non réapprovisionnées, selon des sources concordantes. Les dépôts bretons ont été bloqués à partir de jeudi soir et celui du Mans, jeudi après-midi. Pour le moment, seul le Grand Ouest est touché par le mouvement. Le reste des quelque 200 dépôts répartis sur le territoire semble épargné.Les manifestants protestent contre la suppression de l'avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR), prévu dans le projet de loi de finances pour 2020. De couleur rouge, le GNR est un carburant conçu pour alimenter les véhicules non-routiers, notamment dans les secteurs agricoles, forestiers, fluviaux et des travaux publics (BTP). Or ces entreprises bénéficiaient jusqu'à présent d'un remboursement partiel de la TICPE (Taxe intérieure sur la consommation des produits pétroliers) appliquée au GNR comme à tous les autres carburants. Un avantage qui réduisait le coût du litre de GNR de presque 50 centimes d'euros. LIRE AUSSI > Prix du carburant : la hausse du gazole non routier, un sujet explosifOr dans le projet de loi de finances pour 2020, le gouvernement prévoit de supprimer progressivement sur trois ans cet avantage. Si l'objectif est d'inciter les entreprises à se tourner vers les engins équipés de motorisations électriques ou à hydrogène (même si bon nombre de modèles utilisant cette technologie n'existent pas encore, ou coûtent extrêmement cher), la mesure, qui entraînerait une hausse de plus de 60 % du prix du GNR, permettra également de rapporter une dizaine de millions d'euros supplémentaires dans les caisses de l'Etat.Le Finistère est le plus touchéD'où la colère du secteur. « Le GNR, une niche fiscale ? ...