Une soignante s'apprête à administrer un vaccin mis au point contre une souche du virus Ebola, au Laboratoire provincial de l'Ituri, à Bunia, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le 19 septembre 2026A health worker prepares to administer a vaccine developed for a strain of the Ebola virus at the Provincial Laboratory of Ituri in the northeastern province of the Democratic Republic of the Congo, on September 19, 2026. The Democratic Republic of Congo (DRC) on September 19 launched a vaccination campaign at the epicenter of the Ebola epidemic to measure the effectiveness of a vaccine developed for a strain of the virus different from the one currently in circulation. The Central African country is facing the deadliest Ebola epidemic in its history. Declared in May, it has caused 3,639 deaths and infected 7,541 people, according to the latest report from the National Institute of Public Health. ( AFP / Latouifa Fetafeta )

Clé de la lutte contre l'épidémie d'Ebola la plus meurtrière de l'histoire de la République démocratique du Congo (RDC), l'accès des humanitaires à des zones coupées du monde est hypothéqué par trois défis majeurs, explique à l'AFP le responsable de la logistique d'urgence de l'ONG Handicap International.

Ces défis sont la nature, qui rend quasi impossible l'accès à de petits foyers d'Ebola éloignés dans l'immense forêt tropicale, l'insécurité chronique, encore aggravée par des rebelles affiliés au groupe jihadiste État islamique (EI), et la méfiance de certaines communautés.

Handicap International, qui opérait depuis trois décennies dans l'est de la RDC avant que la 17e épidémie d'Ebola y soit déclarée il y a six mois, est devenue, pour de nombreuses autres ONG locales et internationales, l'un des principaux convoyeurs de médicaments et d'équipements de protection et de sanitation, vitaux contre cette maladie au taux de létalité de 50 %.

Le terrain et la nature

Jérôme Bertrand est responsable des déploiements d'urgence de Handicap International, dont le siège est à Lyon, en France. Il rentre d'une mission dans la province congolaise de l'Ituri, épicentre majeur de l'épidémie.

Dans l'est du plus vaste pays d'Afrique subsaharienne, des petits foyers d'Ebola, disséminés à plusieurs centaines de kilomètres des villes dans une forêt souvent inextricable, ont gagné huit provinces et "créé des petits épicentres dans des zones très reculées", avance-t-il.

"Maintenir la continuité de la chaîne d'approvisionnement à flux tendu est vital", prévient-il, car "on est à 500 nouveaux cas par semaine".

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de lancer les tests de deux nouveaux vaccins. "S'ils sont concluants, on va devoir en acheminer massivement en frigo sans briser la chaîne du froid, jusque dans des zones totalement privées d'électricité", détaille le cadre de Handicap International, qui est allé "évaluer" les voies d'accès pour installer trois "hubs de stockage avancés" en Ituri.

"Un convoi peut prendre jusqu'à deux à quatre semaines, à cause des crevasses et bourbiers en saison des pluies. Et sur les derniers kilomètres, on doit souvent transborder dans de plus petits véhicules", décrit Jérôme Bertrand. Sans compter les "ponts effondrés" dans cette immense forêt humide sillonnée de cours d'eau.

L'insécurité

Deuxième défi: la sécurité des soignants dans l'est de la RDC, en proie depuis des décennies à des conflits extrêmement meurtriers, entre l'armée et une multitude de groupes rebelles ou entre milices locales.

Depuis la déclaration de l'épidémie en mai, "80 incidents de sécurité visant du personnel de santé ont été recensés, avec des morts", selon M. Bertrand.

Handicap International, présente dans la région depuis 30 ans avec ses programmes de soutien aux victimes des violences armées, y emploie plus de 130 personnes, en grande majorité congolaises, et y dispose d'un réseau dense de contacts.

"Cela nous permet de sécuriser les parcours et passer les nombreux check-points", explique le logisticien. "Nous avons des contacts avec quasiment tous les groupes armés, mais pas les ADF" (Allied Democratic Forces, ou Forces démocratiques alliées). Affiliée au groupe État islamique, cette milice a tué au moins 110 civils en Ituri depuis début novembre.

"Nos camions sont siglés HI (pour Handicap International) et chaque chauffeur est congolais, accompagné d'un convoyeur de la région", poursuit Jérôme Bertrand. Et surtout "pas question d'être armé, ni accompagné par des militaires congolais ou tout autre groupe armé".

Les résistances culturelles

Enfin, la défiance voire la résistance de certaines communautés aux mesures préconisées par les humanitaires, pour des motifs culturels, est un troisième "gros défi".

"Chez certains, c'est comme pour le Covid ailleurs: les mêmes rumeurs et théories du complot, du genre +Il n'y avait pas Ebola avant l'arrivée des humanitaires ou du gouvernement+", résume Jérôme Bertrand.

"C'est bien compréhensible, on touche à la coutume, au sacré. Dans la gestion des funérailles, par exemple: on leur demande de radicalement changer leur manière de dire au revoir à leurs défunts, car ils lavent puis veillent les morts parfois plusieurs jours, en les touchant", détaille-t-il. "Or le pic de contagiosité pour Ebola, c'est quand la personne est morte".

"On doit éduquer les familles à des funérailles dignes mais sécurisées, encadrées par des équipes formées qui fournissent des équipements de protection aux proches", selon M. Bertrand - d'où l'impérieuse nécessité de les acheminer sans discontinuer jusqu'aux zones concernées.