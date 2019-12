Des CRS reçoivent des menaces de mort à leur domicile

Une dizaine de membres des compagnies républicaines de sécurité ont reçu, à leur domicile personnel, un courrier de menaces à l'égard de leurs proches.

Les mots virulents qui se détachent en majuscules et la signature « ACAB » (« all cops are bastards ») laissent peu de doutes sur les motivations de l'auteur. Une petite dizaine de policiers, tous membres des compagnies républicaines de sécurité, ont eu la déplaisante surprise de découvrir dans leur boîte aux lettres, à leur domicile personnel, un courrier de menaces à l'égard de leurs proches.

Rédigée à l'ordinateur, la missive, chaque fois la même, est sans ambiguïté. « Pensez à votre famille que vous laissez seule les week-ends. Pour chaque citoyen blessé, ce sera un membre de famille de FDO [forces de l'ordre] qui subira les mêmes préjudices et sans remord », est-il notamment écrit.

La fonction de régisseur

L'auteur semble avoir spécialement visé des fonctionnaires spécialisés dans le maintien de l'ordre :

« On ne se connaît pas. je n'ai jamais vu votre visage dissimulé derrière votre cagoule et votre uniforme impersonnel. La seule chose que je connais de vous est votre attirance à la violence derrière vos ordres. Je suis sûr que vous êtes fiers, quand vous rentrez de votre sortie hebdomadaire, du nombre de blessés que vous avez laissé sur le carreau. »

Comment l'auteur s'est-il procuré les adresses personnelles des fonctionnaires visés ? D'après les premiers éléments dont Le Monde a eu connaissance, les CRS en question occupent tous la fonction de régisseur au sein de leur unité. Responsables à titre personnel des deniers de la compagnie, leurs coordonnées sont ainsi publiées au Journal officiel. Une obligation légale. Le syndicat Alternative police (CFDT) demande en conséquence aux autorités qu'une anonymisation soit effectuée pour préserver la sécurité des agents.

