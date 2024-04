Des cris de singe et saluts nazis dans le parcage barcelonais

Chambreur toute la soirée, le parcage barcelonais a franchi la ligne rouge mercredi, au Parc des Princes. Alors que la plupart des provocations se résumaient à des chants pro-Messi ou à des « Olé » sur les possessions catalanes, quelques individus sont allés plus loin, d’après des vidéos sur les réseaux sociaux. On y voit plusieurs supporters du FC Barcelone effectuer des saluts nazis et mimer des singes, alors que des cris de singe ont également été entendus, et adressés aux supporters parisiens des tribunes environnantes, ainsi que des crachats.

Des supporters barcelonais présents au stade font des saluts n*zi et insultent de « singe » des supporters parisiens. 😐 pic.twitter.com/XHLBDxOAo6…

AHD pour SOFOOT.com