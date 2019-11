Des coupures d'énergie, même pendant la trêve hivernale

On pensait que la trêve hivernale protégeait les plus fragiles. Apparemment, il n'en est rien. Contre toute attente, malgré son entrée en vigueur le 1er novembre, des ménages ont vu du jour au lendemain, parfois sans le moindre avertissement, leur fourniture d'électricité ou de gaz interrompue. Le Médiateur national de l'énergie a reçu près d'une vingtaine de réclamations.« Cette pratique se fait au mépris de la législation, s'insurge Frédérique Fériaud, directrice générale des services au Médiateur de l'énergie. Depuis 2013, la loi Brotte encadre en effet de façon très stricte la possibilité pour les fournisseurs de demander aux deux distributeurs et gestionnaires de réseau, Enedis, filiale à 100 % d'EDF pour l'électricité, et GRDF pour le gaz, de couper des clients pour impayé. » LIRE AUSSI > Des parents et leurs cinq enfants privés d'électricité en pleine trêve hivernaleAu moins quatre fournisseurs sont dans le viseur : Engie et Total Direct Energie ; et dans une moindre mesure l'italien Eni et ekWateur. C'est à leur demande que les agents d'Enedis et de GRDF se sont déplacés aux domiciles des clients pour leur couper la fourniture d'énergie.« Nous nous conformons strictement à la loi »Comment, alors que la loi l'interdit clairement, de telles pratiques sont-elles possibles pendant la trêve hivernale ? La réponse est simple : fournisseurs et distributeurs « oublient » certains points de l'article de loi qui encadre les coupures. À commencer par celui qui précise que ne sont concernés par la trêve hivernale que les résidences principales et les particuliers. Résidences secondaires et locaux professionnels peuvent donc être coupés à tout moment, comme le reste de l'année.Sur ce point précis, les deux gestionnaires de réseaux renvoient la balle aux fournisseurs. « Nous nous conformons strictement à ce qu'édicte la loi Brotte, affirme ainsi Daniel Trochu, en charge des ...