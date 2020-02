Des concept cars mis en lumière et en beauté à Compiègne

À la veille du XXe siècle, les premières automobiles déboulaient sur les routes. Les tacots chevrotaient encore que déjà s'organisaient les premières courses. Et bientôt, adieu chevaux, landaus, fiacres et calèches hippomobiles. Avec la mise au point du moteur à essence, les chevaux sont passés sous le capot. Peu d'inventions peuvent rivaliser avec l'automobile en matière d'impact sur notre civilisation. En un peu plus d'un siècle, elle a modifié les paysages et les schémas des villes, a inspiré le cinéma, influencé la mode, offert de nouvelles formes de loisirs et généré une économie planétaire. Dès ses débuts, elle a offert aux chercheurs et aux designers un terrain de jeu formidable pour faire preuve d'ingéniosité dans la mécanique et l'aérodynamique.La France pionnière dans ce domaine, en même temps qu'elle le fut pour le rail et l'aviation, comptait mille constructeurs au début du XXe siècle, parmi lesquels les Renault, Delahaye, Delage, Hotchkiss ou encore Citroën. Chez Panhard et Levassor, Louis Bronier, le chef de bureau de design, dessine la « Dynavia? », en forme de goutte d'eau. Elle fait partie des collections du musée national de l'Automobile de Mulhouse, mais elle est actuellement visible au musée de l'Automobile de Compiègne. « ?Louis Bronier travaillait de façon intuitive? », indique Rodolphe Rapetti, directeur du musée de château de Compiègne. Inauguré en 1927, il est le plus ancien musée du monde...