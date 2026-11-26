Des colons israéliens armés ont détruit jeudi en Cisjordanie occupée les fondations de deux maisons appartenant à une famille palestinienne, laquelle avait été au préalable chassée des lieux par des attaques de colons, au mépris d'une ordonnance d'un tribunal israélien censée garantir leur retour sur place.

Sur des images de caméra de sécurité, on peut voir les colons se rendre au milieu de la nuit avec un bulldozer jusqu'à ces maisons de deux étages situées sur une colline, dans le village de Jaloud, et s'attaquer à ces habitations pendant environ une heure.

La famille propriétaire des lieux a dit avoir été chassée il y a plusieurs mois déjà.

Reuters s'est rendu sur place et a pu constater jeudi que les fondations en béton des deux maisons avaient été partiellement détruites.

"Cette nouvelle escalade est une conséquence directe d'un défaut d'application des lois et du sentiment d'impunité dont jouissent les prédateurs", a déclaré au tribunal Ghiath Nasser, un avocat représentant les propriétaires des maisons.

L'incident est loin d'être isolé alors que, selon des données de l'Onu, il y a eu depuis le début de l'année 2026 quelque 53 attaques perpétrées en moyenne chaque semaine par des colons israéliens dans des villages palestiniens en Cisjordanie occupée.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a condamné l'attaque de jeudi, décrite comme un "acte criminel grave", et a dit enquêter sur l'incident.

Toutefois, dans la plupart des cas, ces attaques ne donnent lieu à aucune procédure judiciaire. Selon l'ONG israélienne Yesh Din, 93,6% des enquêtes ouvertes sur les violences des colons israéliens en Cisjordanie occupée sont closes sans de quelconques inculpations.

L'un des propriétaires des maisons détruites jeudi reproche aux colons de "vouloir démolir les maisons pour nous empêcher de pouvoir y revenir". Wael Toubasi souligne que la date butoir fixée à l'armée israélienne pour expulser les colons a été dépassée.

"FUIR OU ÊTRE TUÉS"

Reuters a constaté, tout au long de la journée, la présence de colons israéliens dans la zone.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de Tsahal à propos de l'inaction face aux colons.

Israël occupe la Cisjordanie depuis la guerre de 1967 et y a installé depuis des centaines de colonies. Des organes de l'Onu, les Palestiniens et nombre de pays considèrent ces colonies comme illégales au regard du droit international, ce que l'Etat hébreu conteste.

Pour l'heure, la famille Toubasi est contrainte d'habiter dans une petite maison à Jaloud, près de Naplouse, avec une vue directe sur les maisons qu'elle a dû fuir.

Les colons israéliens se déplacent depuis des mois en toute liberté dans leurs maisons et dans la zone. "Alors même qu'il y a une ordonnance de justice, et que l'armée (israélienne) est tenue d'évacuer complètement les colons de la zone, ce n'est toujours pas mis en oeuvre", a déploré Wael Toubasi.

En septembre dernier, à la suite de la décision de justice, des soldats de Tsahal ont escorté la famille Toubasi vers ses maisons.

Des membres de la famille palestinienne ont raconté qu'à peine dix minutes après leur arrivée, environ 200 colons israéliens les ont attaqués, les forçant, ainsi que les soldats, à battre en retraite. Les colons ont alors incendié et détruit le mobilier des résidences. La famille Toubasi n'a pas pu revenir sur place depuis lors.

"On m'interdit de me rendre chez moi, alors même que les colons ont le droit de rester à l'intérieur (des maisons). Quels droits existe-t-il ?", interroge Aïdah Toubasi, la mère de Wael.

Des colons israéliens ont construit en avril dernier une tente à proximité des maisons de la famille Toubasi. Ils ont ensuite attaqué des membres de la famille, incendié les lieux, coupé l'eau et l'électricité, et bloqué les routes menant à ces maisons.

Au bout de trois mois de violences, des colons sont venus à la porte et ont fixé à la famille un ultimatum d'une heure pour quitter les lieux ou être tuée "comme la famille Dawabsheh", raconte Aïdah Toubasi.

La menace effectuée par les colons fait référence au couple Dawabsheh et à leur bébé de dix-huit mois tués en 2015 dans le village de Douma, en Cisjordanie occupée, dans l'incendie de leur maison par des colons israéliens.

(Reportage de Pesha Magid; version française Jean Terzian)