information fournie par So Foot • 21/12/2023 à 23:25

Des clubs contre la Superligue auraient validé le projet auprès du promoteur

Qui croire ?

Ce jeudi, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision favorisant la création et l’existence d’une Superligue, mettant une claque à l’UEFA et à sa domination. De nombreux clubs, dont le Paris Saint-Germain ou Manchester City, se sont rangés du côté de l’instance européenne en s’opposant publiquement à cette nouvelle compétition. Des déclarations qui n’inquiètent pas Anas Laghrari, co-fondateur de A22 et promoteur de la Superligue.…

EL pour SOFOOT.com