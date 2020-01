« Des clients se sont retrouvés coincés dans les ascenseurs » : coupure d'électricité géante au sud de Paris

Orly, Rungis, Thiais, Fresnes, L'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue... Une coupure de courant a affecté la majeure partie de onze villes du sud-est de Paris entre 5h30 et 8 heures ce matin. Au total, « environ 35 000 clients ont été impactés », annonce Enedis, qui va déposer plainte.L'action a été revendiquée par la CGT Énergie du Val-de-Marne dans le cadre de la contestation contre la réforme des retraites.« Nous avons coupé le courant sur le poste source de Rungis ce matin », explique Franck Jouano, représentant du syndicat dans le département. Notre but est de marquer le coup symboliquement car on parle peu des électriciens et gaziers, qui sont touchés par la réforme. Nous voulons aussi mobiliser contre cette réforme car le gouvernement ne réagit pas face aux manifestations. » VIDÉO. Édouard Philippe : « Les coupures sauvages d'électricité doivent être sanctionnées » Le trafic de l'Orlyval a été interrompu jusqu'à 8 heures. La circulation du T7 a également été perturbée entre porte de l'Essonne et Belle-Epine. Un bus de substitution a été mis en place. Elle a repris à 10h39, annonce la RATP. 07:57, le trafic est interrompu entre LA BELLE EPINE et PORTE DE L'ESSONNE. Reprise estimée à 10:00. Bus de remplacement à dispo. (panne électrique) #RATP #T7-- T7 RATP (@T7_RATP) January 21, 2020 L'aéroport d'Orly n'a pas été touché dans le cœur de ses opérations, au sein du terminal (enregistrements des passagers, tour de contrôle...), précise le groupe ADP. LIRE AUSSI > Grève contre la réforme des retraites : couper l'électricité, est-ce légal ?La coupure n'a pas eu d'impact au marché de RungisLe MIN de Rungis a aussi vu l'électricité coupée sur une grande partie du marché, de 6h30 à 8 heures. « Mais nous sommes équipés de groupes électrogènes, qui ont immédiatement pris le relais, annonce le Marché d'intérêt national. La coupure n'a donc eu aucun impact sur ...