Des chercheurs proposent un mode de teinture des jeans plus respectueux de l'environnement

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Comment satisfaire la demande mondiale pour les indémodables jeans tout en réduisant la pollution associée à leur fabrication? Des chercheurs proposent une nouvelle méthode permettant de leur donner leur emblématique couleur bleue tout en réduisant la toxicité de leur teinture pour l'environnement.

Bruts ou délavés, larges ou "slim": près de 4 milliards de jeans se vendent chaque année dans le monde, selon des estimations. Mais leur couleur est aujourd'hui obtenue à partir d'indigo synthétique au cours d'un processus qui utilise des produits chimiques toxiques et émet au passage du CO2.

Des scientifiques basés au Danemark et en Islande, qui publient mardi leurs conclusions dans la revue Nature Communications, ont recherché une méthode de teinture permettant d'obtenir le même résultat, mais de manière plus vertueuse.

Ils se sont penchés sur les propriétés de l'indican, un précurseur incolore de l'indigo qui ne nécessite pas l'utilisation massive de produits chimiques.

"L'indican a le potentiel d'un impact plus doux sur l'environnement et d'être économiquement compétitif par rapport à l'indigo", concluent les chercheurs qui ont breveté leur trouvaille, mais n'ont pas testé le processus à grande échelle.

Il est selon eux possible de produire de grands quantités d'indican grâce à la variante d'une enzyme présente dans la plante à l'origine de l'indigo. Même si cette étape de fabrication suppose encore l'utilisation de produits chimiques, l'utilisation de la teinture est ensuite plus simple et vertueuse.

L'indican dissout dans l'eau peut être appliqué sur le tissu de jean puis sa couleur bleue "activée" à l'aide d'une enzyme ou d'une simple exposition à la lumière.

Son impact environnemental (émissions de CO2, toxicité, utilisation d'eau et de terres etc.) est ainsi réduit de 73% par rapport à la méthode habituelle en utilisant la lumière et même de 92% avec les enzymes, estiment les chercheurs.

Côté prix, cela pourrait représenter une modeste hausse, mais sur un processus de teinture qui ne représente lui-même qu'une fraction des coûts de production d'un jean.

"Compte tenu de la demande croissante des consommateurs pour l'habillement durable, nous estimons que cela représente un chemin commercialement viable", notent les auteurs.

Ce n'est pas la seule piste pour donner aux jeans leur couleur bleue avec moins d'effets négatifs pour la planète. D'autres chercheurs ont notamment développé ces dernières années un "bio-indigo" issu de la fermentation de ressources durables.