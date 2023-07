Des chercheurs français lauréats du Prix de l'inventeur européen avec le stockage solide de l’hydrogène

par Dina Kartit

4 juillet (Reuters) - Un groupe de chercheurs français du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a remporté mardi le Prix de l'inventeur européen 2023 dans la catégorie "Recherche" de l'Office européen des brevets (OEB), pour avoir développé un moyen sécurisé et pratique de stockage de l'hydrogène sous forme solide.

L'équipe grenobloise du CNRS, composée de Patricia de Rango, Daniel Fruchart, Albin Chaise, Michel Jehan et Nataliya Skryabina, a été récompensée pour avoir mis au point une méthode de stockage de l'hydrogène sous forme de disque solide, le rendant plus sûr, plus économe en énergie, et plus facile à stocker et à transporter.

"Notre problématique est très importante pour l'avenir. Le stockage de l'énergie est très important pour l'avenir", a déclaré mardi Daniel Fruchart, lors de la cérémonie de remise des Prix à Valence, en Espagne.

Dans cette catégorie, les lauréats étaient en compétition avec le chercheur allemand Harald Haas et son système de transmissions Internet haut débit via des lampes LED, et les scientifiques islandais Thorsteinn Loftsson et Einar Stefánsson pour le développement d'un traitement sous forme de gouttes non invasives, remplaçant des injections utilisées dans certaines pathologies oculaires.

Parmi les 12 finalistes, l'équipe française a également obtenu le Prix du public, un titre attribué par les internautes.

Dans la catégorie "PME", les fermes d'insectes verticales Ÿnsect du biochimiste français Antoine Hubert ont perdu face aux physiciennes irlandaises Rhona Togher et Eimear O'Carroll pour leur développement d'un matériau acoustique avancé permettant de réduire le bruit.

Le concours récompense également les inventeurs de "Pays non-membre de l'OEB". Le lauréat de cette année dans cette catégorie est l'équipe de l'inventeur chinois Kai Wu, pour ses travaux réduisant le risque d'explosion dans les véhicules équipés de batteries lithium-ion.

La compétition récompense les inventeurs et inventrices dont les innovations visent à répondre aux grands enjeux de société. Les 12 finalistes ont été sélectionnés parmi plus de 600 propositions de candidats dans le monde.

