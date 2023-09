Des chamans péruviens sollicités pour « obscurcir » Neymar

Une technique comme une autre.

Alors que le Pérou doit affronter le Brésil dans la nuit de mardi à mercredi (4 heures) dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, les Péruviens tentent le tout pour le tout pour neutraliser la Seleção . Et parmi les méthodes employées pour réduire l’influence des stars brésiliennes, certaines peuvent faire sourire. En effet, une dizaine de chamans ont été sollicités pour réduire l’influence de Neymar et ainsi aider leur sélection nationale.

À l’aide d’épées et d’amulettes, ils ont invoqué « Tayta Inti » (le Père Soleil) et posé une poupée de chiffon sur une photo du joueur brésilien en lui attachant la jambe gauche et en couvrant la jambe droite d’une épée d’acier autour d’un autel près du stade national de Lima où aura lieu le match entre les deux équipes. L’un des chamans du groupe, Walter Alarcón, a précisé à l’AFP qu’il s’agissait d’ « obscurcir » l’esprit du joueur. « Nous avons neutralisé Neymar en lui attachant les pieds. Nous l’avons attaché pour qu’il n’ait pas de physique, qu’il ne coure pas et qu’il ne joue pas bien. » La Blanquirroja peut donc compter sur un grand soutien populaire et espère créer l’exploit cette nuit.…

